Не всё так просто: законно ли фотографировать чужих собак

В парках, кафе и на улицах украинцы всё чаще фотографируют милых собак и делятся снимками в соцсетях. Однако не все задумываются, законно ли публиковать фото чужого питомца без разрешения его владельца.

В Гражданском кодексе Украины четко указано, в каких случаях проблем не возникнет, а когда публикация может вызвать конфликт.

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Можно ли фотографировать чужих собак?

В большинстве случаев фотографирование собак в общественных местах не нарушает закон. Если животное находится в парке, на улице или в другом открытом пространстве, съемка обычно считается допустимой.

Аналогичный подход применяется и к фотографированию людей или объектов в публичном пространстве. Впрочем, ситуация может измениться, если вместе с собакой на фото попадает ее владелец или другие люди, которых можно легко идентифицировать. Тогда вопрос касается уже не только животного, но и права человека на частную жизнь и использование его изображения.

Что касается публикации фотографий, то это обычно не является нарушением закона. Однако стоит учитывать контекст. Например, если на снимке виден адрес проживания, номер телефона на жетоне, геолокация или другие данные, которые могут помочь установить местонахождение владельца, это уже может создавать риски для безопасности.

Особенно осторожными стоит быть с собаками-помощниками, собаками военных, волонтеров или людей, которые сознательно не раскрывают свое место жительства. В таких случаях публикация может непреднамеренно раскрыть личную информацию.

Претензии чаще всего возникают не из-за самой фотографии животного, а из-за способа ее использования. Например, если фото сопровождается оскорбительной подписью, ложной информацией или используется для рекламы без согласия владельца. В некоторых случаях это может рассматриваться как нарушение прав на частную жизнь или даже как элемент преследования.

Также нежелательно намеренно фотографировать одного и того же человека или его животное вопреки просьбам прекратить это делать. Систематические действия такого характера могут трактоваться как домогательство или преследование.

Почему еще фотографирование незнакомых собак может быть опасным?

Как отмечает Furric, многие собаки не чувствуют себя комфортно перед камерой. Для них смартфон или фотоаппарат — непонятный предмет, который внезапно появляется перед мордой и привлекает к себе все внимание хозяина.

Одной из главных причин дискомфорта является звук камеры. У собак слух значительно более чувствительный, чем у людей, поэтому щелчок затвора, сигналы смартфона или работа автофокуса могут казаться им громкими и тревожными. Из-за этого некоторые животные начинают нервничать или пытаются избежать съемки.

Не менее важным фактором является нарушение личного пространства. Когда человек резко приближает телефон к морде собаки, животное может воспринимать это как угрозу. Особенно чувствительно на такое поведение реагируют застенчивые или тревожные питомцы.

Многие владельцы также беспокоятся из-за использования вспышки. Ветеринарные эксперты отмечают, что обычная фотовспышка не вредит глазам собак и не вызывает слепоту. В то же время яркая внезапная вспышка может напугать отдельных животных или вызвать кратковременный стресс.