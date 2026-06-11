Однако в Постановлении Кабмина все несколько иначе.

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Действительно ли детям можно выгуливать собак?

В Украине нет общего запрета на выгул собак детьми. Это подтверждается Правилами содержания домашних животных в городах Украины, утвержденными постановлением Кабмина №1081 от 29 декабря 2009 года.

Документ регламентирует порядок выгула животных в общественных местах, но не устанавливает возрастных ограничений для лиц, которые могут выгуливать домашних собак. Правила отмечают, что собака должна быть на поводке, а большие или агрессивные породы обязательно должны быть в наморднике.

Владелец или лицо, которое выгуливает животное, несет полную ответственность за поведение собаки, в частности за причиненный вред другим людям или животным.

Хотя законодательство прямо не ограничивает выгул детьми, эксперты рекомендуют, чтобы несовершеннолетние выгуливали собак под присмотром взрослых, особенно если речь идет о больших или активных породах.

Местные советы могут дополнительно устанавливать собственные правила, но они не могут противоречить общегосударственным нормам.

Где запрещен выгул собак?

В Украине выгул собак разрешен не во всех общественных местах. Владельцы животных обязаны соблюдать правила, которые определяют как места, где пребывание собак ограничено или полностью запрещено.

Согласно разъяснениям патрульной полиции, а также нормами законодательства, запрещено выгуливать собак:

на территории детских и спортивных площадок,

в местах массового отдыха людей,

в ряде зеленых зон, если они не оборудованы специальными площадками для животных.

Кроме того, запрет распространяется на территории школ, больниц, объектов природно-заповедного фонда и других мест, где пребывание животных может представлять риск для людей или самого животного.

Правоохранители отмечают, что выгул в неустановленных местах или без соблюдения требований (поводок, намордник для потенциально опасных пород) может повлечь за собой административную ответственность по статье 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Могут ли оштрафовать за выгул собаки на пляже?

В Украине не существует общего запрета на пребывание собак на пляжах, однако в некоторых случаях владельцев животных могут оштрафовать.

В частности, ответственность наступает за выгул или пребывание собак в местах, где это запрещено правилами благоустройства или местными решениями. Штраф также предусмотрен за выгул без поводка или намордника в случаях, определенных законодательством, и может составлять от 170 до 340 гривен.

В то же время единого правила, которое бы полностью запрещало пребывание собак на всех пляжах Украины, нет. Решение о разрешениях или ограничениях принимают местные органы власти, которые могут устанавливать специальные зоны для отдыха с животными или запрещать их присутствие.

Эксперты советуют перед отдыхом ознакомиться с местными правилами и всегда контролировать животное, чтобы избежать конфликтов и возможных штрафов.