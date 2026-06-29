Они находятся на грани выживания: как помочь бездомным животным пережить аномальную жару

Необычная жара представляет серьезную угрозу для бездомных животных в городах и селах. Из-за отсутствия доступа к воде и тени кошки и собаки могут получить тепловой удар или страдать от обезвоживания.

Об этом сообщает Львовская областная государственная администрация.

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Как помочь бездомным животным в жару?

Зоозащитные организации и экологические службы советуют несколько простых, но крайне важных шагов:

Оставляйте воду

Поставьте миску с чистой водой у подъезда, магазина или во дворе. Воду следует регулярно менять, ведь она быстро нагревается и загрязняется.

Создавайте тень

Если есть возможность, обустройте места, где животные могут укрыться от прямых солнечных лучей — под навесами, деревьями или во дворе.

Контролируйте состояние воды

Вода должна быть доступна постоянно, особенно в часы пиковой жары. Даже несколько глотков могут спасти жизнь животному.

Обращайте внимание на ослабленных животных

Если животное выглядит истощённым или лежит без движения, стоит попробовать дать ему воду и тень, а при необходимости обратиться к ветеринарам или волонтёрам.

В случае перегрева животное нужно немедленно переместить в прохладное место, смочить лапы, живот и уши прохладной водой и как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику. Ветеринары предупреждают: промедление в таких случаях может быть смертельно опасным.

Как отмечают в ведомстве, в летнюю жару даже несколько глотков воды могут спасти жизнь. Помощь бездомным животным – это проявление гуманности, ответственного отношения к окружающей среде и важная составляющая экологической культуры.

В жаркие дни бездомные животные особенно нуждаются в нашей поддержке. Поставить миску с водой возле своего дома или места работы – это простой поступок, который может спасти жизнь. Экологическое сознание начинается с заботы обо всём живом вокруг нас,

– отметил директор департамента экологии и природных ресурсов Львовской ОГА Владимир Корда.

Чего категорически нельзя делать владельцам животных летом?

Ветеринары предупреждают владельцев домашних животных о ряде опасных ошибок, которые особенно часто случаются летом и могут привести к перегреву или даже гибели питомцев.

В жаркий период значительно возрастает количество обращений в клиники из-за тепловых ударов, обезвоживания и ожогов лап. Самой опасной ошибкой называют оставление животных в автомобиле, где температура за считанные минуты становится критически высокой даже в тени.

Также ветеринары предостерегают от выгула собак в самые жаркие часы дня, ведь раскаленный асфальт может вызвать серьезные ожоги лап. Особое внимание специалисты обращают на недостаток воды, поскольку в жару организм животных быстро обезвоживается.

Еще одна распространенная ошибка – чрезмерная физическая активность, которая повышает риск теплового удара. Ветеринары отмечают, что первые симптомы перегрева часто игнорируют, хотя они могут быть опасными для жизни. В случае ухудшения состояния животное следует охладить и как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.