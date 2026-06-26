Об этом говорится в Гражданском кодексе Украины.

Смотрите также : Не только Киев: в каких городах Украины уже обязательно регистрировать собак

Что нужно учесть, прежде чем забрать бездомную собаку домой?

Если человек нашел собаку, у которой может быть владелец, он должен принять меры для его поиска. Если владелец неизвестен, о найденном животном необходимо сообщить в орган местного самоуправления в течение трех дней, чтобы начать поиск.

В то же время закон не запрещает временно приютить собаку у себя дома и ухаживать за ней в это время. Более того, именно содержание животного в безопасных условиях часто является лучшим решением для его здоровья и безопасности.

Если владелец не будет найден или не заявит свои права на животное в течение установленного законом срока, право собственности может перейти к лицу, которое содержало собаку.

Отдельно специалисты рекомендуют после спасения животного обратиться к ветеринарному врачу. Собаку следует проверить на наличие чипа, при необходимости вакцинировать, провести осмотр и оформить ветеринарный паспорт. Это поможет официально зарегистрировать питомца и избежать проблем в будущем.

Если же животное было взято из муниципального приюта или центра содержания бездомных животных, новый владелец обычно получает все необходимые документы сразу при передаче собаки.

Какие документы должна иметь собака?

Как сообщается на официальном сайте Верховной Рады, в 2026 году основным документом для собаки считается ветеринарный паспорт. В нём содержатся данные о владельце, породе животного, всех прививках и ветеринарных процедурах. Без этого документа невозможно официально перевозить животное в транспорте, участвовать в выставках или пересекать государственную границу.

Также всё большее распространение получает обязательная чипировка собак. Микрочип содержит уникальный номер животного, который вносится в базу данных и дублируется в ветеринарном паспорте. Именно чип позволяет быстро установить владельца в случае потери животного или проверить его идентификацию во время путешествий.

Еще одним обязательным требованием является ежегодная вакцинация от бешенства. Отметка о прививке должна быть внесена в ветеринарный паспорт с печатью клиники и подписью врача.

Стоит отметить, что в государственных клиниках минимальный пакет может стоить от 500 до 1500 гривен, тогда как в частных ветеринарных центрах цены нередко достигают 3000 гривен и более.