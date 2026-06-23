Об этом сообщает Святошинская районная государственная администрация.
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Где действует обязательная регистрация собак?
В Киеве регистрация собак является обязательной для всех владельцев. В мае 2025 года город расширил возможности для оформления этой услуги, сделав её доступной через Центры предоставления административных услуг. После регистрации животному присваивается уникальный номер, а владелец получает соответствующее удостоверение.
В столичных властях подчеркивают, что в первую очередь это вопрос безопасности. В случае побега или потери животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы на его быстрое возвращение домой. Кроме того, город получает актуальную информацию о количестве домашних животных для планирования ветеринарных и социальных программ.В нашем Telegram – только оперативные новости Подписывайтесь, чтобы узнавать их первыми
Подобный подход уже несколько лет действует во Львове. Там обязательная регистрация собак предусмотрена местными правилами содержания животных. Данные о питомце вносятся в единый реестр, а подтверждением регистрации служат микрочип и специальный муниципальный жетон.
Специалисты объясняют, что регистрация помогает не только возвращать потерянных животных. Она также позволяет вести учет вакцинации, контролировать соблюдение правил содержания собак и оперативнее реагировать на случаи жестокого обращения или бездомности.
В ближайшие годы количество украинских общин с подобными системами учета будет расти. Такая практика уже давно распространена во многих странах Европы и считается одним из ключевых инструментов ответственного содержания домашних животных.
Как зарегистрировать животное в ЦНАП?
В Киеве владельцы могут зарегистрировать домашнего питомца в любом Центре предоставления административных услуг.
Для этого необходимо:
- заполнить и подать заявление по форме №1;
- предъявить паспорт гражданина Украины;
- предъявить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);
- предъявить квитанцию об оплате услуги;
- при необходимости предъявить ветеринарный паспорт животного;
- при наличии — предоставить документ, подтверждающий чипирование собаки.
После оформления документов животному присваивается уникальный регистрационный номер, а владелец получает официальное регистрационное удостоверение.
В Киевской городской государственной администрации отмечают, что регистрация является обязательной для всех собак, содержащихся на территории столицы. Услуга доступна во всех столичных ЦНАПах с мая 2025 года.