Об этом сообщает Святошинская районная государственная администрация.

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Где действует обязательная регистрация собак?

В Киеве регистрация собак является обязательной для всех владельцев. В мае 2025 года город расширил возможности для оформления этой услуги, сделав её доступной через Центры предоставления административных услуг. После регистрации животному присваивается уникальный номер, а владелец получает соответствующее удостоверение.

В столичных властях подчеркивают, что в первую очередь это вопрос безопасности. В случае побега или потери животного наличие регистрационных данных значительно повышает шансы на его быстрое возвращение домой. Кроме того, город получает актуальную информацию о количестве домашних животных для планирования ветеринарных и социальных программ.

Подобный подход уже несколько лет действует во Львове. Там обязательная регистрация собак предусмотрена местными правилами содержания животных. Данные о питомце вносятся в единый реестр, а подтверждением регистрации служат микрочип и специальный муниципальный жетон.

Специалисты объясняют, что регистрация помогает не только возвращать потерянных животных. Она также позволяет вести учет вакцинации, контролировать соблюдение правил содержания собак и оперативнее реагировать на случаи жестокого обращения или бездомности.

В ближайшие годы количество украинских общин с подобными системами учета будет расти. Такая практика уже давно распространена во многих странах Европы и считается одним из ключевых инструментов ответственного содержания домашних животных.

Как зарегистрировать животное в ЦНАП?

В Киеве владельцы могут зарегистрировать домашнего питомца в любом Центре предоставления административных услуг.

Для этого необходимо:

заполнить и подать заявление по форме №1;

предъявить паспорт гражданина Украины;

предъявить регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный код);

предъявить квитанцию об оплате услуги;

при необходимости предъявить ветеринарный паспорт животного;

при наличии — предоставить документ, подтверждающий чипирование собаки.

После оформления документов животному присваивается уникальный регистрационный номер, а владелец получает официальное регистрационное удостоверение.

В Киевской городской государственной администрации отмечают, что регистрация является обязательной для всех собак, содержащихся на территории столицы. Услуга доступна во всех столичных ЦНАПах с мая 2025 года.