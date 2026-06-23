Про це повідомляє Святошинська районна державна адміністрація.

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Де діє обовʼязкова реєстрація собак?

У Києві реєстрація собак є обов'язковою для всіх власників. У травні 2025 року місто розширило можливості для оформлення послуги, зробивши її доступною через Центри надання адміністративних послуг. Після реєстрації тварині присвоюється унікальний номер, а власник отримує відповідне посвідчення.

У столичній владі наголошують, що насамперед це питання безпеки. У разі втечі або втрати тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси на її швидке повернення додому. Крім того, місто отримує актуальну інформацію про кількість домашніх тварин для планування ветеринарних і соціальних програм.

Схожий підхід уже кілька років діє у Львові. Там обов'язкова реєстрація собак передбачена місцевими правилами утримання тварин. Дані про улюбленця вносяться до єдиного реєстру, а підтвердженням реєстрації є мікрочип і спеціальний муніципальний жетон.

Фахівці пояснюють, що реєстрація допомагає не лише повернути загублених тварин. Вона також дозволяє вести облік вакцинації, контролювати виконання правил утримання собак та оперативніше реагувати на випадки жорстокого поводження або безпритульності.

В найближчі роки кількість українських громад із подібними системами обліку зростатиме. Така практика вже давно поширена в багатьох країнах Європи та вважається одним із ключових інструментів відповідального утримання домашніх тварин.

Як зареєструвати тварину у ЦНАПі?

У Києві власники можуть зареєструвати домашнього улюбленця в будь-якому Центрі надання адміністративних послуг.

Для цього необхідно:

заповнити та подати заяву за формою №1;

надати паспорт громадянина України;

подати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код);

надати квитанцію про оплату послуги;

за потреби пред'явити ветеринарний паспорт тварини;

у разі наявності – надати документ, що підтверджує чипування собаки.

Після оформлення документів тварині присвоюють унікальний реєстраційний номер, а власник отримує офіційне реєстраційне посвідчення.

У Київській міській державній адміністрації наголошують, що реєстрація є обов'язковою для всіх собак, які утримуються на території столиці. Послуга доступна в усіх столичних ЦНАПах з травня 2025 року.