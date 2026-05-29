Стал личным таксистом: как золотистый ретривер позаботился о крошечных утятах в воде

Четвероногие в целом считаются животными с развитой эмпатией, которые часто хотят помочь, насколько это возможно. Многие собачки проявляют защитное поведение по отношению к более уязвимым животным и могут поддерживать или сопровождать их в различных ситуациях. Не исключением стал и герои нашей истории золотистый ретривер, который взялся катать на себе утят.

Трогательным видео поделились на странице brownhikingtrails в сети TikTok. Там ролик с собакой и птенцами на его спине стал вирусным.

Как собака стала таксистом для пернатых?

Пес спокойно себе плавал в бассейне, пока несколько маленьких утят разместились на нем. Он осторожно кружил в воде, заботясь о безопасности птенцов, а малыши время от времени спрыгивали в воду, а потом снова возвращались, когда уставали.

Это видео быстро набрало популярность в соцсетях. Пользователи активно делились впечатлениями, называя сцену чрезвычайно милой и трогательной, а также сравнивали ее с кадрами из мультфильма или сказки. Кто-то даже шутил о неком утином автобусе. "Лучший инструктор по плаванию", – написал другой пользователь.

В общем, золотистые ретриверы известны как доброжелательные собаки, которые готовы прийти на защиту любого: будет это человек или любое другое живое существо на земле.

Это объясняется их природными чертами: большим и крепким телосложением, высоким интеллектом и способностью к обучению, преданностью людям и другим животным, а также тем, что порода исторически использовалась для охоты и требовала внимательности к окружающей среде.

Такой трепетный случай еще раз показывает, что заботливый и защитный характер этой породы может распространяться не только на людей, но и на других животных.

