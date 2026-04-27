Коштують 20 тисяч доларів: рідкісні сріблясті кошенята стали джерелом натхнення для ювелірів

У світі існує стільки екзотичних котів, що побачити їх усіх просто нереально – особливо коли йдеться про рідкісні породи. Такими є пухнастики породи саванна з розкішним сріблясто-чорним плямистим забарвленням, яке виглядає так, ніби створене для витонченої колекції.

І виявилося, що це не просто красива тварина – кошеня цієї породи може коштувати цілий статок. Про унікальних кошенят розповіли в Parade Pets.

Що відомо про сріблястих кошенят породи саванна?

Сріблясте кошеня саванни зачаровує з першого погляду, і все завдяки його генетиці. Попри те, що це гібрид дикої та домашньої кішки, недосвідчене око може сплутати його зі звичайним таббі.

Проте різниця між ними насправді суттєва: саванни зазвичай більші, мають довгі лапи, високі вуха та характерні темні "слізки" біля очей. Натомість таббі – це лише тип забарвлення, відомий літерою "М" на лобі та смугастим візерунком.

Якщо придивитися уважніше, стає очевидно, наскільки ці тварини особливі. Навіть у юному віці сріблясто-чорний контраст виглядає вражаюче: світла шерсть підкреслює глибокі чорні плями, створюючи дуже виразний ефект.

Рідкісність сріблястих саванн пояснюється не лише їхньою популярністю, а й складністю розведення. Вони класифікуються за поколіннями: від F1 – результату схрещення африканського сервала з домашньою кішкою – і до F5, які краще пристосовані до життя поруч із людьми.

Особливо рідкісними є високі покоління, як-от F1. Сріблясте забарвлення виникає завдяки спеціальному гену-інгібітору, який "приглушує" пігмент, і не є базовим. Для його появи потрібен щонайменше один сріблястий батько, що ще більше ускладнює розведення.

Цікаво! Деякі кошенята навіть народжуються зі сріблястими очима.

Через свою унікальність такі коти коштують чимало: представники поколінь F1 і F2 можуть продаватися за ціною від 10 до 23 тисяч доларів. За такі гроші ці тварини точно стають справжнім скарбом для своїх власників.

Звідки бере початок історія сріблястих котів?

У Catster розповіли, що сама порода саванна з'явилася в середині 1980-х років, коли заводчиця бенгальських котів Джуді Френк схрестила свою сіамську кішку з африканським сервалом на ім'я Ерні. У квітні 1986 року від цієї пари народилося кошеня, яке назвали "Саванна" – саме воно стало першим представником покоління F1.

Через три роки з'явилося друге покоління (F2): Саванну схрестили з турецькою ангорою, і вона народила трьох кошенят. Популярність сріблястих саванн цілком зрозуміла: їхня витончена статура та вражаюча шерсть із холодним сріблястим відтінком одразу привертають увагу як заводчиків, так і любителів котів.

Водночас порода ще досить молода, тому багато хто навіть не здогадується про існування сріблястого різновиду. Найбільш відомими натомість залишаються "золотисті" плямисті саванни, тож знайомство зі сріблястими варіаціями часто викликає справжнє захоплення.

До слова, такі тварини відомі високим інтелектом, активністю та сильним мисливським інстинктом.

Міжнародна асоціація котів зареєструвала породу саванна у 2001 році, а у 2012-му надала їй чемпіонський статус. До стандарту породи включили кілька варіантів забарвлення, зокрема чорний сріблясто-плямистий таббі, а також чорний, коричнево-плямистий таббі та чорний димчастий.

Чим особливі інші породи котів?

Мейн-кун – одна з найбільших порід домашніх котів, яка вирізняється потужною статурою, густою довгою шерстю та розкішним пухнастим хвостом. Ці тварини славляться лагідною вдачею, а також незвичними тихими звуками, що нагадують м'яке "скрекотіння".

Фахівці також виокремили десятку найпопулярніших котячих порід в Україні. Кожна з них має власні риси характеру, особливості утримання та потреби в догляді, які варто враховувати перед тим, як обрати домашнього улюбленця.

Серед котячих інтелектуалів такі породи:

британські короткошерсті коти;

шотландські коти;

сіамські коти;

сфінкси.

Останні, до речі, з'явилися внаслідок природної генетичної мутації. Через специфіку шкіри вони потребують ретельного та регулярного догляду, проте вирізняються дружелюбністю, високим інтелектом і легко піддаються навчанню.