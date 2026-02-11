Цей рух може свідчити, що ваш песик або котик бачить сни: якими вони бувають

Багато тварин справді бачать сни, і вони можуть бути схожими на людські. Дослідження показують: під час дрімоти мозок котів, собак, щурів і птахів працює майже так само, як у людей.

Вчені навіть визначили, які рухи тварин показують, що їм зараз сняться сновидіння. Про це повідомляє BBC Україна.

Як вчені з’ясували, що тварини можуть бачити сни?

Науковці використовують два головні методи: спостереження за поведінкою та дослідження активності мозку. Саме вони показали, що тварини переживають у сновидіннях події, схожі на реальні.

Ще у 1960-х роках дослідники помітили: під час фази швидкого сну мозок працює активно, але м’язи зазвичай "вимикаються".

Коли у котів штучно прибрали цей механізм, вони почали рухатися, ніби реагують на подразники. Так, наприклад, деякі кішки демонструють поведінку, ідентичну поведінці хижака, нападника на здобич, неначе вони полюють на мишей.

Схожі прояви фіксували й у собак, що додатково підтверджує – сни можуть бути поширеним явищем у світі тварин.

Письменниця і магістерка у галузі еволюційної біології Бекі Хупер, зауважила, що коли собака чи кішка здригаються, то, швидше за все, вони у цей момент бачать сновидіння.

Але відсутність руху не означає відсутність снів. Багато диких тварин, можливо, еволюціонували так, що не рухаються надто багато уві сні, щоб не привабити хижаків,

– пише вона.

Деякі тварини навіть мають певні особливості дуже сході на людські. Наприклад, люблять "говорити" під час сну.

Що саме може снитися тваринам?

Дослідження мозку показали, що тварини часто "програють" у сні події зі свого життя. Вчені припускають, що їхні сни можуть бути пов’язані з полюванням, рухом, навчанням або звичними діями – так само як у людей.

Бекі Хупер зазначає, що здатність тварин бачити сни є ознакою свідомості, а це означає, що "багато видів мають значно глибший внутрішній світ, ніж вважалося раніше, і наука лише починає його відкривати".

Попри значні докази, остаточно відповісти на питання, чи усвідомлюють звірі, що вони бачать сон, наука поки не може. Свідомість і суб’єктивний досвід залишаються складними для дослідження навіть у людей.