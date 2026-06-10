Український бренд створив унікальний шолом, який допомагає тваринам заспокоїтися під час вибухів

Український бренд представив незвичну розробку для домашніх улюбленців – звукоізоляційний шолом для собак. Виріб покликаний допомогти тваринам легше переносити вибухи, сирени та інші гучні звуки, які стали частиною повсякденного життя під час війни.

Як розповіли фахівці Hat-Dog у коментарі 24 Каналу, деякі собаки настільки розслабляються у шоломі, що можуть заснути навіть під час повітряної тривоги.

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Як працює цей шолом?

Повномасштабна війна вплинула не лише на людей, а й на домашніх тварин. Вибухи, робота протиповітряної оборони, сирени та інші гучні звуки часто стають джерелом сильного стресу для собак.

У багатьох тварин під час тривоги виникає природна реакція "боротьби або втечі": вони починають тремтіти, ховатися, скавчати або поводитися неспокійно. Саме для таких ситуацій український бренд Hat-Dog розробив спеціальний звукоізоляційний шолом для собак.

Перший в Україні шолом для собак: дивіться відео

Компанія називає його першим подібним виробом в Україні, створеним спеціально для зменшення рівня тривожності домашніх улюбленців під час обстрілів та інших стресових подій.

Шолом щільно, але м'яко прилягає до голови. У зоні вух – поролонові вставки, що ізолюють звук. Конструкція створює рівномірний тиск по голові – це принцип глибокої стимуляції тиском, який знижує рівень кортизолу та активує вироблення окситоцину. Простіше кажучи – собака відчуває те саме, що людина під час міцних обіймів,

– кажуть виробники.

Саме тому багато собак після надягання шолома стають спокійнішими та менш чутливо реагують на зовнішні подразники. Важливу роль відіграє і поведінка господаря. Фахівці наголошують, що собаки добре зчитують емоційний стан людини. Якщо власник одягає шолом спокійно та впевнено, тварина швидше адаптується до нового аксесуара і легше розслабляється.

Ще однією особливістю виробу є широкий вибір розмірів. Лінійка охоплює варіанти від XXS до XXL, завдяки чому шолом можна підібрати як для маленьких декоративних порід, так і для великих собак. Найменший розмір підходить навіть для котів.

Як ще уберегти тварину від стресу під час війни?

Війна впливає не лише на людей, а й на домашніх тварин, які щодня стикаються зі стресом через сирени, вибухи та інші гучні звуки. Експерти наголошують, що тривале перебування у стані страху може негативно позначитися на фізичному та психологічному здоров'ї собак і котів.

Ветеринари Ynet Global радять власникам насамперед зберігати спокій, адже тварини дуже добре зчитують людські емоції та реакції. Щоб зменшити тривожність, під час повітряних тривог варто говорити з улюбленцем лагідним голосом, гладити його та заохочувати ласощами.

Фахівці також рекомендують підготувати спеціальний "екстрений набір", у який слід покласти воду, корм, складний поїльник, переноску та знайомі для тварини речі.

Під час евакуації до укриття домашнього улюбленця не варто залишати самого, адже це лише посилює відчуття небезпеки. Для котів важливо заздалегідь привчити переноску асоціюватися з безпечним місцем, залишаючи її відкритою вдома з іграшками або підстилкою.

Якщо тривоги трапляються часто, експерти радять періодично відвідувати укриття у спокійний час, щоб тварина звикла до нового простору. Власникам також варто звертати увагу на ознаки стресу, серед яких відмова від їжі, тремтіння, агресія або тривале ховання.

На думку фахівців, найкращим захистом для домашніх улюбленців залишається довіра до господаря, яка допомагає їм легше переживати кризові ситуації.

Чи можуть в Україні не пустити в укриття із собакою?

В Україні власники домашніх тварин мають право перебувати в укриттях разом зі своїми улюбленцями під час повітряної тривоги. Попри це, іноді трапляються випадки, коли людей із собаками чи котами відмовляються впускати до сховищ.

Однак такі дії є порушенням чинного законодавства. Якщо доступ до укриття заборонили, насамперед необхідно подбати про власну безпеку та знайти інше безпечне місце.

Після завершення тривоги рекомендується викликати поліцію за номером 102 та зафіксувати факт порушення. Також фахівці радять подати письмову заяву до Національної поліції та повідомити про інцидент місцеву військову адміністрацію або ДСНС.

Такі звернення допомагають контролювати дотримання правил користування укриттями та запобігати подібним випадкам у майбутньому. За недопуск людей із тваринами до укриттів для відповідальних осіб може наставати адміністративна, а в окремих випадках і кримінальна відповідальність.