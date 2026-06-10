Как рассказали специалисты Hat-Dog в комментарии 24 Канала, некоторые собаки настолько расслабляются в шлеме, что могут заснуть даже во время воздушной тревоги.

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Как работает этот шлем?

Полномасштабная война повлияла не только на людей, но и на домашних животных. Взрывы, работа противовоздушной обороны, сирены и другие громкие звуки часто становятся источником сильного стресса для собак.

У многих животных во время тревоги возникает естественная реакция "борьбы или бегства": они начинают дрожать, прятаться, скулить или вести себя беспокойно. Именно для таких ситуаций украинский бренд Hat-Dog разработал специальный звукоизоляционный шлем для собак.

Первый в Украине шлем для собак: смотрите видео

Компания называет его первым подобным изделием в Украине, созданным специально для уменьшения уровня тревожности домашних любимцев во время обстрелов и других стрессовых событий.

Шлем плотно, но мягко прилегает к голове. В зоне ушей – поролоновые вставки, изолирующие звук. Конструкция создает равномерное давление по голове – это принцип глубокой стимуляции давлением, который снижает уровень кортизола и активирует выработку окситоцина. Проще говоря – собака чувствует то же, что человек во время крепких объятий,

– говорят производители.

Именно поэтому многие собаки после надевания шлема становятся спокойнее и менее чувствительно реагируют на внешние раздражители. Важную роль играет и поведение хозяина. Специалисты отмечают, что собаки хорошо считывают эмоциональное состояние человека. Если владелец одевает шлем спокойно и уверенно, животное быстрее адаптируется к новому аксессуару и легче расслабляется.

Еще одной особенностью изделия является широкий выбор размеров. Линейка охватывает варианты от XXS до XXL, благодаря чему шлем можно подобрать как для маленьких декоративных пород, так и для крупных собак. Самый маленький размер подходит даже для котов.

Как еще уберечь животное от стресса во время войны?

Война влияет не только на людей, но и на домашних животных, которые ежедневно сталкиваются со стрессом из-за сирен, взрывов и других громких звуков. Эксперты отмечают, что длительное пребывание в состоянии страха может негативно сказаться на физическом и психологическом здоровье собак и кошек.

Ветеринары Ynet Global советуют владельцам прежде всего сохранять спокойствие, ведь животные очень хорошо считывают человеческие эмоции и реакции. Чтобы уменьшить тревожность, во время воздушных тревог стоит говорить с любимцем ласковым голосом, гладить его и поощрять лакомством.

Специалисты также рекомендуют подготовить специальный "экстренный набор", в который следует положить воду, корм, сложный поильник, переноску и знакомые для животного вещи.

Во время эвакуации в укрытие домашнего любимца не стоит оставлять самого, ведь это только усиливает ощущение опасности. Для кошек важно заранее приучить переноску ассоциироваться с безопасным местом, оставляя ее открытой дома с игрушками или подстилкой.

Если тревоги случаются часто, эксперты советуют периодически посещать укрытие в спокойное время, чтобы животное привыкло к новому пространству. Владельцам также стоит обращать внимание на признаки стресса, среди которых отказ от еды, дрожь, агрессия или длительное прятание.

По мнению специалистов, лучшей защитой для домашних любимцев остается доверие к хозяину, которое помогает им легче переживать кризисные ситуации.

Могут ли в Украине не пустить в укрытие с собакой?

В Украине владельцы домашних животных имеют право находиться в укрытиях вместе со своими любимцами во время воздушной тревоги. Несмотря на это, иногда бывают случаи, когда людей с собаками или котами отказываются впускать в убежища.

Однако такие действия являются нарушением действующего законодательства. Если доступ к укрытию запретили, прежде всего необходимо позаботиться о собственной безопасности и найти другое безопасное место.

После завершения тревоги рекомендуется вызвать полицию по номеру 102 и зафиксировать факт нарушения. Также специалисты советуют подать письменное заявление в Национальную полицию и сообщить об инциденте местную военную администрацию или ГСЧС.

Такие обращения помогают контролировать соблюдение правил пользования укрытиями и предотвращать подобные случаи в будущем. За недопуск людей с животными в укрытия для ответственных лиц может наступать административная, а в отдельных случаях и уголовная ответственность.