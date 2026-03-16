Схожий на маленького леопарда і коштує десятки тисяч доларів: що відомо про котів породи саванна

Порода саванна виникла внаслідок схрещування домашньої кішки з диким африканським сервалом. Такі тварини відомі високим інтелектом, активністю та сильним мисливським інстинктом.

Через свою рідкісність кошенята цієї породи можуть коштувати десятки тисяч доларів. Про це пише Cats.com.

Як з’явилася порода?

Історія цієї породи почалася у 1986 році у США. Саме тоді від схрещування домашньої кішки та африканського сервала народилося кошеня, яке отримало ім’я Саванна. Саме ця назва згодом закріпилася за новою породою.

З часом заводчики зацікавилися незвичайним поєднанням дикої зовнішності та домашнього характеру, тому почали цілеспрямовано розводити таких тварин.

Наприкінці 1990-х років був розроблений стандарт породи, а згодом її офіційно визнала The International Cat Association. Відтоді саванни можуть брати участь у виставках і поступово набувають популярності у різних країнах світу.

Як виглядають та який характер мають ці коти?

Зовнішність саванни справді нагадує дикого хижака. Ці коти мають струнке витягнуте тіло, довгі ноги та великі вертикальні вуха. Шерсть у них коротка або середньої довжини, а характерне плямисте забарвлення робить їх схожими на маленьких леопардів.

Дорослі саванни можуть досягати приблизно 25 – 33 сантиметрів у висоту, а їхня вага зазвичай становить від 4 до 7 кілограмів. Водночас через довгі лапи та пропорції тіла вони часто здаються значно більшими, ніж є насправді. Особливо великими бувають представники перших поколінь, які мають більше генів дикого сервала.

Попри хижу зовнішність, саванни можуть бути дуже соціальними та прив’язаними до господарів. Вони відомі своїм високим інтелектом, допитливістю та енергійністю. Такі коти люблять багато рухатися, активно гратися і досліджувати навколишній простір.

Багато власників зазначають, що саванни легко навчаються різним командам і навіть можуть відкривати двері або шафи. Вони також часто видають різноманітні звуки, ніби намагаються "спілкуватися" з людьми.

Ще одна незвична риса цієї породи – любов до води. На відміну від більшості котів, саванни можуть із цікавістю гратися зі струменем води або навіть залазити у ванну.

Скільки коштують коти цієї породи?

Саванна вважається однією з найдорожчих порід котів у світі. Вартість кошенят значною мірою залежить від покоління та родоводу. Чим ближче тварина за генетикою до дикого сервала, тим дорожчою вона буде.

У середньому ціна на кошенят на платформі "ОЛХ" може коливатися від приблизно 1500 до 25 тисяч доларів. Через таку високу вартість і складність розведення саванни залишаються доволі рідкісними домашніми улюбленцями.

Кошенята породи саванна в Україні / Скриншот з платформи "ОЛХ"

Зазвичай за належного догляду ці коти можуть прожити від 12 до 15 років і вважаються досить здоровою породою.

Водночас окрім купівлі кішки варто враховувати й недешевий догляд за ним у майбутньому. Зокрема саваннам рекомендують збалансоване харчування з високим вмістом білка, регулярний догляд за кігтями та періодичне розчісування шерсті. Деяких представників цієї породи навіть привчають гуляти на повідку, щоб вони могли витрачати більше енергії на прогулянках.

Хоча шерсть саванни не потребує складного догляду, ці тварини вимагають багато уваги та активності. Власникам варто регулярно гратися з улюбленцем, забезпечувати йому достатньо простору для руху та різноманітні іграшки.