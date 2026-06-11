Чи справді в Україні дітям заборонено вигулювати собак

В Україні часто можна почути, що дітям не можна вигулювати собак. Основним аргументом стає те, що вони не здатні у повній мір нести відповідальність за тварину і тому законодавство начебто це забороняє.

Однак у Постанові Кабміну все дещо інакше.

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Чи справді дітям можна вигулювати собак?

В Україні немає загальної заборони на вигул собак дітьми. Це підтверджується Правилами утримання домашніх тварин у містах України, затвердженими постановою Кабміну №1081 від 29 грудня 2009 року.

Документ регламентує порядок вигулу тварин у громадських місцях, але не встановлює вікових обмежень для осіб, які можуть вигулювати домашніх собак. Правила наголошують, що собака повинна бути на повідку, а великі або агресивні породи обов’язково мають бути в наморднику.

Власник або особа, яка вигулює тварину, несе повну відповідальність за поведінку собаки, зокрема за заподіяну шкоду іншим людям чи улюбленцям.

Хоча законодавство прямо не обмежує вигул дітьми, експерти рекомендують, щоб неповнолітні вигулювали собак під наглядом дорослих, особливо якщо мова йде про великі або активні породи.

Місцеві ради можуть додатково встановлювати власні правила, але вони не можуть суперечити загальнодержавним нормам.

Де заборонено вигул собак?

В Україні вигул собак дозволений не у всіх громадських місцях. Власники тварин зобов’язані дотримуватися правил, які визначають як місця, де перебування собак обмежене або повністю заборонене.

Згідно з роз’ясненнями патрульної поліції, а також нормами законодавства, заборонено вигулювати собак:

на території дитячих та спортивних майданчиків,

у місцях масового відпочинку людей,

у низці зелених зон, якщо вони не обладнані спеціальними майданчиками для тварин.

Крім того, заборона поширюється на території шкіл, лікарень, об’єктів природно-заповідного фонду та інших місць, де перебування тварин може становити ризик для людей або самої тварини.

Правоохоронці наголошують, що вигул у невстановлених місцях або без дотримання вимог (повідок, намордник для потенційно небезпечних порід) може тягнути за собою адміністративну відповідальність за статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чи можуть оштрафувати за вигул собаки на пляжі?

В Україні не існує загальної заборони на перебування собак на пляжах, однак у деяких випадках власників тварин можуть оштрафувати.

Зокрема, відповідальність настає за вигул або перебування собак у місцях, де це заборонено правилами благоустрою або місцевими рішеннями. Штраф також передбачений за вигул без повідця або намордника у випадках, визначених законодавством, і може становити від 170 до 340 гривень.

Водночас єдиного правила, яке б повністю забороняло перебування собак на всіх пляжах України, немає. Рішення про дозволи або обмеження ухвалюють місцеві органи влади, які можуть встановлювати спеціальні зони для відпочинку з тваринами або забороняти їхню присутність.

Експерти радять перед відпочинком ознайомлюватися з місцевими правилами та завжди контролювати тварину, щоб уникнути конфліктів і можливих штрафів.