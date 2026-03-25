Собаки не бачать світ чорно-білим: вчені пояснили, які кольори розрізняють улюбленці

Вчені спростували популярний міф про те, що собаки бачать світ у чорно-білих тонах. Насправді вони розрізняють кольори, але значно обмеженіше, ніж люди.

Водночас головну роль у сприйнятті світу для них відіграє не зір. Про це пише Daily Mail.

Як саме улюбленці бачать світ?

Дослідження вчених показали, що собаки не бачать світ у чорно-білих кольорах, як вважалося раніше. Вони здатні розрізняти кольори, однак їхній зір суттєво відрізняється від людського.

За словами дослідників, собаки є так званими дихроматами – тобто мають лише два типи колірних рецепторів у сітківці ока. Це означає, що вони сприймають переважно сині та жовті відтінки, тоді як червоний і зелений для них практично не відрізняються.

Собаки мають дихроматичний зір, а це означає, що вони бачать тільки синій та жовтий кольори. Водночас люди сприймають світ у синьому, жовтому та червоному кольорах. Собаки ж замість червоного бачать темно-коричневий колір. Зелений вони сприймають як бежевий, а фіолетовий — як синій колір,

– каже докторка Рочфорд.

Через особливості зору картина світу для собак виглядає менш яскравою і контрастною, ніж для людей. Їхня гострота зору також нижча, адже вони бачать об’єкти більш розмитими, особливо на великій відстані.

Водночас у собак є й переваги. Наприклад, вони значно краще орієнтуються в умовах слабкого освітлення та чудово помічають рух. Це пов’язано з тим, що їхні очі містять більше паличок – рецепторів, які відповідають за нічний зір і чутливість до руху.

Міф про чорно-білий зір собак виник через те, що вони не розрізняють багато кольорів, доступних людині. Через це довгий час вважалося, що вони взагалі не бачать кольорів. Однак сучасні дослідження довели, що це не так, адже їхній світ просто менш барвистий.

Однак зір не є найважливішим для собак

Попри здатність бачити кольори, зір не є головним інструментом сприйняття світу для собак. Вони значно більше покладаються на нюх і слух.

Як пише Discover, дослідження показують, що під час взаємодії з навколишнім середовищем собаки найчастіше звертають увагу не на кольори, а на рух, запахи та поведінку людей. При цьому інтереси можуть суттєво відрізнятися: одні собаки реагують на транспорт або рух, інші можуть ігнорувати ці подразники.

Собаки дивляться на те, що має для них значення – передусім на людей і рухомі об’єкти,

– пояснюють вчені.

Це означає, що яскравість або колір предмета для них менш важливі, ніж його функція або поведінка.

