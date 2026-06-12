Дивна звичка собаки викрила несподівану правду про його минуле

Після смерті своєї господині маленький чихуахуа на кличку Чіві знайшов новий дім. Однак майже одразу нові власники помітили, що пес поводиться зовсім не так, як більшість собак. Його незвичні звички настільки здивували родину, що вони почали жартувати: здається, їхній улюбленець переконаний, що він кіт.

Історія Чіві набула популярності після того, як його господиня висвітлила її на сторінці chiwiwi11945 у TikTok.

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Що відомо про песика з котячими звичками?

На кадрах собака сидить у характерній для котів позі, повністю підібгавши лапи під себе. Така манера зазвичай властива саме кішкам, тому ролик швидко привернув увагу користувачів соцмереж.

Чихуахуа поводиться як котик: дивіться відео

Втім, дивна поведінка не обмежувалася лише цим. За словами власниці, Чіві майже не гавкає, пересувається напрочуд тихо та спритно, а також здатний стрибати значно вище, ніж зазвичай можуть собаки його породи.

Згодом родичі покійної господині передали новій сім'ї старі фотографії собаки. На одному зі знімків Чіві сфотографували поруч із кішкою, з якою тривалий час жив під одним дахом.

Саме тоді господарі припустили, що багато його звичок могли сформуватися під впливом такого незвичного сусідства. Остаточно переконатися в цьому допоміг ще один випадок.

Під час купання господиня ненадовго залишила ванну кімнату, а коли повернулася, побачила Чіві в абсолютно неочікуваному місці – пес сидів просто в раковині. Як саме він туди дістався, залишається загадкою навіть для власників.

Чи можуть собаки переймати поведінку котів?

Фахівці зазначають, що подібна поведінка цілком можлива. Дослідження свідчать: якщо собаки з раннього віку ростуть поруч із котами, вони можуть переймати окремі моделі поведінки своїх пухнастих сусідів.

Це стосується як манери рухатися та відпочивати, так і особливостей соціальної взаємодії. Експерти наголошують, що собаки, звісно, не перетворюються на котів.

Проте тривале спільне життя з представниками іншого виду може залишити помітний слід у поведінці тварини, формуючи незвичайні звички, які зберігаються протягом усього життя.