Собаці зробили шолом із дині: у мережі віруситься вівчарка в кумедних головних уборах

Німецька вівчарка на ім'я Рокі стала неймовірно популярною в соцмережах завдяки веселим відео з примірками оригінальних капелюхів і шоломів. Власник собаки створює для улюбленця різноманітні головні убори й показує підписникам увесь процес.

Вівчарка, здається, лише "за" подібні експерименти. Тим більше, за участь у них собаці нерідко перепадають смаколики. Унікальний контент про песика регулярно показують на сторінці @i.am.rocky6 в TikTok.

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Що відомо про нестандартні головні убори для собаки?

Виготовлення чудернацьких капелюхів для песика привернуло увагу багатьох користувачів у мережі. Акаунт Рокі зібрав понад мільйон підписників, які стежать за життям і модними витівками собаки. Низка роликів зосереджена саме на процесі створення різноманітних головних уборів, зокрема, з дині, кавуна й навіть бананової шкірки.

Рокі приміряв на свою голівку шолом із дині: дивіться кумедне відео

Однак фруктовою тематикою Рокі та його власник не обмежуються – деколи собака приміряє й інші капелюхи. Такі пригоди йому, здається, дуже до душі. Господар не шкодує ласки для свого чотирилапого: ретельно його вичісує, годує смаколиками, тішить іграшками й "питає" думки Рокі про його вбрання.

А ще пес по-справжньому кайфує від водички й має свій власний міні-басейн. Ванні процедури приносять йому неабияку радість, особливо в спекотні дні.

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Господар Рокі створює найкраще життя для свого улюбленця, часом навіть пригощаючи його морозивом. Кумедні й милі відео тим часом підіймають настрій підписникам цього неймовірного дуету.

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