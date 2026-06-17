Овчарка, похоже, только "за" подобные эксперименты. Тем более что за участие в них собаке нередко достаются лакомства. Уникальный контент о псу регулярно публикуется на странице @i.am.rocky6 в TikTok.

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Что известно о нестандартных головных уборах для собаки?

Изготовление причудливых шляп для собаки привлекло внимание многих пользователей в сети. Аккаунт Роки собрал более миллиона подписчиков, которые следят за жизнью и модными выходками собаки. Ряд роликов посвящен именно процессу создания разнообразных головных уборов, в частности, из дыни, арбуза и даже банановой кожуры.

Роки примерил на свою головку шлем из дыни: смотрите забавное видео

Однако фруктовой тематикой Роки и его владелец не ограничиваются — иногда собака примеряет и другие головные уборы. Такие приключения ему, кажется, очень по душе. Хозяин не жалеет ласки для своего четвероногого: тщательно его расчесывает, кормит вкусностями, радует игрушками и "спрашивает" мнение Роки о его наряде.

А еще пес по-настоящему кайфует от воды и имеет свой собственный мини-бассейн. Ванные процедуры доставляют ему неимоверную радость, особенно в жаркие дни.

Роки наслаждается водным отдыхом: смотрите видео

Хозяин Роки создает лучшую жизнь для своего питомца, порой даже угощая его мороженым. Забавные и милые видео тем временем поднимают настроение подписчикам этого невероятного дуэта.

Кстати, если вы хотите порадовать себя и своего питомца трендовыми аксессуарами лета 2026 года, стоит обратить внимание на аксессуары для пушистика. Особую популярность приобрели панамки для собак: их покупают не только для защиты от солнца, но и как стильный элемент для прогулок и фотосессий.

Стоимость таких изделий может существенно отличаться в зависимости от бренда, материалов и дизайна. 24 Канал собрал самые популярные варианты этих аксессуаров.