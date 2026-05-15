У мережі стрімко набирає популярності новий тест IQ для собак, який дозволяє власникам перевірити рівень інтелекту своїх улюбленців просто вдома. Серія простих завдань оцінює пам’ять, логіку, уважність, просторове мислення та здатність тварини розв’язувати проблеми.

Методика, створена Omni Calculator, вже викликала жваве обговорення серед власників собак і навіть отримала оцінку від одного з найвідоміших дослідників собачого інтелекту.

Хто та навіщо розробив тест?

Новий тест для оцінки інтелекту собак. Його основою стали дослідження психолога та експерта з поведінки собак Стенлі Кореном, автора відомої книги The Intelligence of Dogs. Саме Корен ще багато років тому популяризував ідею про те, що інтелект собак можна оцінювати за допомогою спеціальних когнітивних тестів.

У коментарі для Newsweek дослідник заявив, що впізнав більшість вправ у новому тесті. За його словами, сім завдань є варіацією класичної системи з 12 тестів, яку він описував у ранніх виданнях своєї книги.

Водночас головна відмінність полягає у способі оцінювання результатів. Новий тест розподіляє собак за категоріями – від "генія" до "дуже здібного" чи "середнього рівня".

Як пройти тест?

Іспит складається із семи коротких завдань, які власники можуть провести самостійно вдома. Усі вправи спрямовані на перевірку різних когнітивних навичок тварини.

Одне із завдань перевіряє здатність собаки розв'язувати проблеми. На голову тварині кладуть легкий рушник і дивляться, як швидко вона зрозуміє, як звільнитися. Інший тест оцінює так звану "постійну присутність об’єкта" – собаці показують ласощі, ховають їх під тканиною й спостерігають, чи зможе тварина швидко зрозуміти, де саме захована їжа.

Також перевіряють короткочасну пам’ять. Для цього смаколик ховають під однією з трьох чашок, після чого собаку ненадовго відводять убік. Потім тварина має пригадати, де саме лежить ласощі. Ще одне завдання стосується просторового мислення. Собака бачить смаколик за перешкодою і має зрозуміти, що потрібно обійти бар’єр, а не намагатися пройти крізь нього.

Окремо тестують логіку. Ласощі кладуть під меблі так, щоб дістати їх можна було лише лапою. Дослідники оцінюють, наскільки швидко собака змінює тактику та адаптується до ситуації. Також у тест входить перевірка слухової реакції.

Господар вимовляє випадкове слово тим самим тоном, яким зазвичай кличе собаку, а потім називає його ім’я. Це дозволяє оцінити, наскільки добре тварина розрізняє знайомі сигнали. Останнє завдання пов’язане з пам’яттю на звуки та асоціації. Наприклад, собака має впізнати брязкіт ключів і зрозуміти, що господар збирається виходити з дому.

Що означають результати?

Після проходження всіх семи випробувань бали підсумовують. Якщо собака набирає від 30 до 35 балів, його вважають "собачим генієм" – це означає високий рівень пам’яті, швидке навчання та чудові навички розв'язання проблем.

Результат від 20 до 29 балів відповідає категорії "відмінний студент". Такі собаки добре піддаються дресируванню та швидко навчаються нового, хоча іноді можуть втрачати концентрацію.

Від 10 до 19 балів – це "звичайний собака". Автори тесту підкреслюють, що це абсолютно нормальний результат для більшості домашніх улюбленців, які більше цінують гру, ласку та спілкування, ніж складні головоломки.

Менш як 10 балів отримують так звані "безтурботні" собаки. Це не означає, що пес"нерозумний" – просто він менш мотивований до виконання завдань або більше орієнтований на емоційний контакт із господарем.

Які породи собак є найрозумнішими?

Більшість дуже кмітливих собак водночас є надзвичайно енергійними. Вони потребують як фізичних навантажень, так і розумових викликів. Без цього нудьга може підштовхнути їх до небажаної бешкетницької поведінки.