Відіграють на всі 100: смішний тренд з котиками "розриває" мережу

У мережі набирає популярності тренд, у якому ледь чи не головну роль відіграють мурчики. Пухнасті чудово справляються із завданням вчасно з'являтися в кадрі під музику. Це й викликає хвилю замилування улюбленцями та їхніми акторськими здібностями.

Користувачі TikTok активно записують свої варіації трендового відео й тішать глядачів своєю зворушливою взаємодією з улюбленцями. 24 Канал розповість, як котики стають зірками тренду.

Що відомо про новий кумедний тренд із котиками?

Власники котів записують відео, на яких імітують спів під музику. Вони використовують у якості мікрофона звичайні побутові речі, зокрема різне кухонне приладдя, що створює ще більш комічний ефект.

Проте головну роль відіграють усе ж таки котики – вони тішать глядачів своєю яскравою появою в кадрі. Особливо цікаво спостерігати за емоціями улюбленців, від яких складно й собі стримати посмішку.

Тренд з котиками в TikTok: дивіться смішне відео

До тренду доєдналися й українські військові. Так, військовослужбовець Олександр Ляшук зняв подібне відео зі своїм улюбленцем – котиком на ім'я Шайба. В бойових умовах відео має зовсім іншу атмосферу: замість мікрофона – у руках Олександра рація, а мурчик на кадрах виглядає дуже зосередженим і постійно прискіпливо вдивляється в далечінь.

Варто нагадати, що раніше ми вже розповідали історію котика Шайби та інших бойових пухнастих побратимів наших військових. Зокрема Шайбік своє ім'я отримав через неабиякий апетит – він швидко набирав вагу й виріс у кремезного кота з пухкими щоками. Подорослішавши, кіт почав супроводжувати бійців на позиції, "стежив" за окопами та залюбки спав разом із ними в спальниках.

До речі, Олександр часто з'являється в мережі з котиком. Відео з ним швидко стали вірусними. Завдяки популярності Шайби та кампаніям у соцмережах військові зібрали близько 80 000 доларів на дрони, автомобілі, тепловізори та інше обладнання для фронту.

Військовий та його кіт Шайба зняли кумедний тренд: дивіться відео

Подібні відеоролики збирають сотні тисяч, а то й мільйони переглядів. Не скупляться користувачі мережі й на вподобання та коментарі. Люди захоплюються тваринками, пишуть, що можуть дивитися на це вічно й жартують з відверто смішних амплуа мурчиків. У деяких моментах вони виглядають ну дуже вже кумедно.

Смішні котики: дивіться скриншоти з відео

Як домовитися з котом про знімання його величності у відео?

В інтернеті вже повно милих відео з котами, але фахівці з Cats Protection переконані, що місце для нових завжди знайдеться. Якщо ваш улюбленець кумедний, має цікаві звички або вміє щось особливе – знімайте його та діліться цим із світом. Щоб відео вийшли класними:

обирайте правильний момент – коти найактивніші зранку або після їжі;

подбайте про світло – краще знімати при денному освітленні;

приберіть зайве – щоб нічого не відволікало від кота;

слідкуйте за кадром – залишайте трохи простору, щоб зловити рух;

будьте тихими – зайві звуки можуть зіпсувати відео;

тримайте камеру напоготові – найкращі моменти трапляються раптово.

Фотограф Руслан Шрамко також поділився порадами для зйомки з котами, наголошуючи, що головне – це комфорт улюбленця. Експерти загалом рекомендують вимикати звук камери, фотографувати в знайомому для тварини середовищі та особливо уважно фокусуватися на очах, щоб передати характер і емоції.

Водночас котики полюбляють бути й по інший бік екрана. Так, у Китаї з'явився спеціальний телеканал Pet TV, створений для котів і собак, який допомагає зменшити їхню тривожність, коли господарів немає вдома.

Контент там підлаштовують спеціально під особливості сприйняття тварин: змінюють кольори, звуковий супровід і навіть кути зйомки.