Скільки коштують найпопулярніші породи собак в Україні

В Україні зберігається високий попит на декоративні та компактні породи собак. Особливо популярними вони є серед мешканців міст.

Про це повідомляє Одеський Міський Осередок ВГО КСУ "Рідна Природа".

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Які породи собак в Україні найпопулярніші?

За даними кінологічних спільнот та оглядів ринку домашніх тварин в Україні, стабільний попит у 2025 році мають три породи. У містах українці все частіше обирають невеликих собак, які легко адаптуються до життя у квартирі та не потребують надмірних фізичних навантажень.

Померанський шпіц

Одна з найпопулярніших декоративних порід в Україні. Його обирають за компактний розмір, пухнасту зовнішність і активний, "іграшковий" вигляд.

Ці собаки відзначаються високим інтелектом і швидко вчаться командам, що робить їх приємними супутниками для власників. Популярність також пояснюється їхньою фотогенічністю та активним використанням у соцмережах, де пухнасті шпіц-друзі часто стають зірками.

Крім того, ця порода добре підходить для квартирного утримання, оскільки легко адаптується до міських умов.

Чихуахуа

Найменша порода собак у світі, яка ідеально підходить для життя в місті. Вона не потребує тривалих прогулянок, легко транспортується та швидко прив’язується до власника, що робить її популярною серед молоді та літніх людей.

Попри маленький розмір, ці собаки мають сміливий і живий характер, часто стаючи "охоронцями" своїх господарів. Вони дуже товариські та люблять перебувати поруч із сім’єю, легко знаходять контакт із дітьми. Завдяки своїй компактності та невибагливості чихуахуа стали однією з найпопулярніших міських порід.

Вельш-коргі пемброк

Сімейна порода, яку часто обирають родини з дітьми. Коргі поєднує активність, розум і доброзичливий характер, що робить його ідеальним для сімейного життя. Ця порода легко піддається дресируванню, тому навчання базовим командам та трюкам проходить швидко.

Коргі відомі своєю відданістю власникам і чудовими навичками соціалізації з іншими тваринами. Крім того, завдяки середньому розміру і компактному тілу вони підходять як для квартир, так і для приватних будинків із подвір’ям.

Скільки коштують ці собаки?

24 Канал проаналізував ціни на платформі ОЛХ. Результати показують, що ціни на цуценят суттєво відрізняються залежно від родоводу, документів і класу тварини.

Померанський шпіц – від 15 до 70 тисяч гривень, а представники шоу-класу можуть коштувати понад 150 тисяч гривень. Вартість зростає через попит і складність розведення.

Шпіц / Ціни на платформі ОЛХ

Чихуахуа – від 15 000 до 45 000 гривень, при цьому міні-лінії та цуценята з родоводом часто дорожчі.

Чихуахуа / Ціни на платформі ОЛХ

Вельш-коргі пемброк – одна з найдорожчих порід у сегменті середніх собак: від 40 000 до 100 000 гривень, залежно від якості розплідника.

Коргі / Ціни на платформі ОЛХ

Попит на декоративні породи в Україні зростає вже кілька років поспіль, що також впливає на підвищення цін. Додатково на вартість впливають імпортні лінії та обмежена кількість якісних розплідників. Варто зазначити, що ціни він не спеціалізованих розводчиків значно нищі.

Скільки коштує утримувати собаку в Україні?

В Україні утримання собак обходиться власникам у середньому близько 17 200 гривень на рік. Песики залишаються популярними серед родин та власників приватних будинків, особливо серед великих і середніх порід.

Найбільші витрати припадають на корм, амуніцію, одяг та товари для активного дозвілля. Вартість утримання також зростає завдяки сучасним технологіям: смарт-поїлки, автоматичні годівниці та камери спостереження. Власники все частіше купують спеціалізовані корми, дієти та вітамінізовані ласощі для підтримки здоров’я.

Важливе місце займає профілактика: грумінг, засоби для догляду за шерстю, зубами та лапами допомагають уникати хвороб.