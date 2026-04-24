Чи потрібно вигулювати котів: експерти дали однозначну відповідь

Вигул котів на повідку стає все більш популярним серед власників домашніх тварин. Проте фахівці застерігають: така практика може нести більше ризиків, ніж користі для улюбленців.

Експерти Express пояснили, чому більшість котів не потребують прогулянок і як це може вплинути на їхню поведінку та безпеку.

Дивіться також Чому коти сплять по 16 годин на добу: пояснення зооекспертів

Чи варто вигулювати котів?

Останнім часом дедалі більше власників котів замислюються над вигулом своїх улюбленців на повідку. Основними причинами такого рішення стають бажання проводити більше часу разом із твариною та дати їй змогу досліджувати нове середовище.

Втім, експерти з догляду за тваринами наголошують, що коти мають зовсім іншу природу поведінки, ніж собаки, і потребують іншого підходу. Представники благодійної організації Blue Cross зазначають, що більшості котів некомфортно перебувати на повідку або в обмеженому просторі поза домом.

За їхніми словами, коти не люблять, коли їх довго утримують або контролюють, а використання шлейки може викликати стрес або навіть паніку.

На відміну від собак, ці тварини воліють досліджувати територію самостійно, у звичному для себе середовищі.

Які ризики несе вигул котів?

Михайло Сторожук в інтервʼю "Українському радіо" наголосив, що коти дуже прив’язані до свого дому і потребують постійного відчуття безпеки. Обмеження у вигляді повідка може заважати їм реалізовувати природні інстинкти, що негативно впливає на їхній емоційний стан.

Крім того, у разі небезпеки кіт не зможе швидко втекти або сховатися, що підвищує рівень стресу. Ще одним важливим ризиком є можливість втечі. Якщо кіт вирветься зі шлейки або повідка, він може загубитися, не повернутися додому та наразитися на небезпеки, зокрема автомобілі чи інших тварин. Саме тому експерт не рекомендує вигулювати котів без крайньої потреби.

Чим може бути небезпечний вигул котів: дивіться відео

Водночас фахівець визнає, що окремі коти можуть адаптуватися до прогулянок. Якщо привчати тварину до шлейки змалку та робити це поступово, деякі улюбленці можуть сприймати такі виходи спокійніше. Однак навіть у цьому випадку власникам варто уважно стежити за поведінкою кота та уникати ситуацій, які можуть викликати стрес.

Як правильно вигулювати кота?