Всесвітній день папуг: які відомі зірки є власниками цих пернатих

31 травня у світі відзначають Всесвітній день папуг — свято одних із найрозумніших та найемоційніших птахів на планеті. Вони давно стали не лише домашніми улюбленцями, а й справжніми членами родин знаменитостей, які нерідко присвячують їм окремі сторінки у соцмережах та беруть із собою у подорожі.

До свята 24 Канал зібрав історії зірок, які обожнюють своїх пернатих друзів.

Які зірки мають папуг?

Іггі Поп та Біггі Поп

Одним із найвідоміших шанувальників папуг є рок-легенда Іггі Поп. Його какаду на ім’я Біггі Поп став справжньою інтернет-зіркою. Музикант навіть створив для птаха окремий Instagram-акаунт, де публікував відео танців та домашніх кумедних моментів.

Папуга часто "танцював" під музику господаря та збирав мільйони переглядів у соцмережах. Згодом Біггі навіть став символічним "послом" австралійського центру допомоги диким тваринам.

Сам Іггі неодноразово говорив, що папуги мають сильний характер і потребують не меншої уваги, ніж собаки чи коти. За словами музиканта, Біггі допомагав йому боротися зі стресом та створював удома особливу атмосферу.

Елізабет Тейлор та папуга Елвін

Ще однією любителькою папуг була легендарна акторка Голлівуду Елізабет Тейлор. Вона мала не лише розкішне життя та десятки домашніх улюбленців, а й особливу прихильність до екзотичних тварин.

Серед них був і її папуга на ім’я Елвін, якого вона утримувала у 1980-х роках. За словами її колишнього асистента, птаха іноді брали із собою в подорожі разом з акторкою та іншими домашніми улюбленцями.

У неї в 80-х був цей папуга Елвін, і я думаю, що іноді він навіть подорожував разом із нею, – казав він.

Близькі до Тейлор люди згадують, що вона ставилася до своїх тварин як до членів родини та завжди брала їх із собою навіть у найрозкішніші поїздки.

Елізабет Тейлор та Елвін / Фото з відкритих джерел

Міккі Рурк та його загадковий папуга

Актор Міккі Рурк не раз потрапляв в об’єктиви папараці не лише через свою кар’єру, а й через любов до тварин. Одного разу його сфотографували під час прогулянки в Лос-Анджелесі з рідкісним какаду, який сидів у нього поруч.

Рурк та його папуга / Фото з відкритих джерел

Свідки кажуть, що актор поводився спокійно і навіть жартував із перехожими, не звертаючи уваги на камери. Це фото швидко розійшлося в медіа, показавши його як людину, яка має незвичайну прихильність до птахів.

Сам Рурк неодноразово підкреслював, що любить тварин і часто бере їх із собою у повсякденному житті. Однак деталі щодо свого папуги він так і не розкрив.

Що можна подарувати пернатому на День папуги?

Всесвітній день папуг – чудова нагода потішити свого пернатого улюбленця новою іграшкою або корисним аксесуаром. Ветеринари та орнітологи "Перлини Степу" наголошують: папугам життєво необхідна постійна активність, адже без неї птахи можуть нудьгувати та навіть хворіти.

Одним із найкращих подарунків для папуги стануть інтерактивні іграшки. Це можуть бути дерев’яні головоломки, дзвіночки, мотузкові конструкції або спеціальні кульки для пошуку ласощів. Такі речі допомагають папугам розвивати інтелект та підтримувати цікавість до навколишнього світу.

Також гарною ідеєю стане нова жердинка з натурального дерева. Вона допомагає підтримувати здоров’я лап та дзьоба. Багато власників папуг також купують своїм улюбленцям спеціальні гойдалки або маленькі "майданчики" для лазіння.

Не менш важливим подарунком може бути якісний корм або корисні смаколики. Папуги люблять сушені фрукти, горіхи та спеціальні зернові суміші, однак важливо враховувати особливості конкретного виду птаха.

Орнітологи також нагадують: найцінніше для папуги – це увага господаря. Спільні ігри, розмови та час поза кліткою часто приносять птаху більше радості, ніж будь-які дорогі аксесуари.