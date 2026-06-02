Будьте обережні й уважні, як із немовлям: експертка пояснила, як правильно брати кота на руки

Бажання погратися з пухнастиками й затягнути їх у власні обійми все ж передусім має відповідати відчуттям самих котиків. Іноді вони не проти тактильності з боку своїх господарів, проте воліли б отримувати дуже обережне й трепетне ставлення до себе.

Про те, як правильно брати котів на руки та яких помилок варто уникати, детальніше розповіла клінічна спеціалістка з поведінки котів Аманда у відео для проєкту "Cats" на Youtube.

Як брати мурчика на руки?

Багато власників котів не усвідомлюють, що неправильно беруть тварину на руки, через що можуть викликати у неї сильний стрес. За словами експертки, перш ніж брати кота на руки, потрібно оцінити його настрій і готовність до взаємодії, адже не всі тварини люблять фізичні обійми чи тісний контакт.

Вона наголошує, що поводження з котом має бути максимально делікатним і з урахуванням його "згоди", аби не спричинити дискомфорт або травматичний досвід. Характер і звички тварини значною мірою формуються ще в дитинстві, тому не всі дорослі коти комфортно сприймають руки людини.

Важливо! Аманда пояснює, що головне правило – завжди повністю підтримувати тіло кота, не дозволяючи йому "висіти" у повітрі.

Різні тварини мають різні вподобання: одні спокійно сидять на плечі, інші – люблять, коли їх тримають під животом, а деякі навіть дозволяють заколисування, як немовлят. Водночас важливо не утримувати кота силоміць і відпускати його, щойно він демонструє бажання піти.

Що відомо про помилки власників?

Серед найпоширеніших помилок експертка називає піднімання без належної підтримки або утримання тварини в неприродній позі. Також вона критикує звичку тримати котів вертикально лише під передні лапи, адже це викликає у них стрес через втрату опори та контролю.

Окремо фахівчиня застерігає від піднімання за шкірку, зазначаючи, що така практика допустима лише у випадку маленьких кошенят і є неприйнятною та болісною для дорослих тварин.



Експертка також підкреслює, що коти чітко демонструють свій стан через мову тіла: напруження, застиглість, нервозність або незвичні звуки є сигналами дискомфорту, після яких тварину потрібно негайно відпустити. Чим більше власник ігнорує ці ознаки, тим сильніше кіт намагатиметься вирватися.

Загалом, спеціалістка радить не нав'язувати коту контакт, а дозволяти йому самому обирати комфортну дистанцію. Такий підхід допомагає знизити стрес, зміцнити довіру між твариною та власником і зробити взаємодію більш природною та безпечною для обох сторін.

Чому кіт може надавати вам стусанів?

Пухнастики під час гри часто бувають дуже активними й можуть кусати руки або "бити" задніми лапами, коли входять у азарт. Втім, за словами сертифікованої фахівчині з поведінки котів Шані з організації Wild at Heart, така поведінка зазвичай не є проявом агресії, а відображає природні інстинкти тварини.

Зокрема, так звані "кролячі удари" – коли кіт хапає "здобич" передніми лапами, кусає її та б'є задніми – є нормальною частиною котячої поведінки. Проблемою це стає лише тоді, коли тварина починає так взаємодіяти з руками господаря, сприймаючи їх як іграшку.