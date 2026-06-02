О том, как правильно брать котов на руки и каких ошибок следует избегать, подробнее рассказала клиническая специалистка по поведению кошек Аманда в видео для проекта "Cats" на Youtube.

Как брать мурлыку на руки?

Многие владельцы котов не осознают, что неправильно берут животное на руки, из-за чего могут вызвать у него сильный стресс. По словам эксперта, прежде чем брать кота на руки, нужно оценить его настроение и готовность к взаимодействию, ведь не все животные любят физические объятия или тесный контакт.

Она отмечает, что обращение с котом должно быть максимально деликатным и с учетом его "согласия", чтобы не вызвать дискомфорт или травматический опыт. Характер и привычки животного в значительной степени формируются еще в детстве, поэтому не все взрослые коты комфортно воспринимают руки человека.

Важно! Аманда объясняет, что главное правило – всегда полностью поддерживать тело кота, не позволяя ему "висеть" в воздухе.

Разные животные имеют разные предпочтения: одни спокойно сидят на плече, другие – любят, когда их держат под животом, а некоторые даже позволяют укачивание, как младенцев. В то же время важно не удерживать кота силой и отпускать его, как только он демонстрирует желание уйти.

Что известно об ошибках владельцев?

Среди самых распространенных ошибок эксперт называет поднятие без надлежащей поддержки или содержание животного в неестественной позе. Также она критикует привычку держать котов вертикально только под передние лапы, ведь это вызывает у них стресс из-за потери опоры и контроля.

Отдельно специалист предостерегает от поднятия за шкурку, отмечая, что такая практика допустима только в случае маленьких котят и является неприемлемой и болезненной для взрослых животных.



Эксперт также подчеркивает, что коты четко демонстрируют свое состояние через язык тела: напряжение, застылость, нервозность или необычные звуки являются сигналами дискомфорта, после которых животное нужно немедленно отпустить. Чем больше владелец игнорирует эти признаки, тем сильнее кот будет пытаться вырваться.

В общем, специалистка советует не навязывать коту контакт, а позволять ему самому выбирать комфортную дистанцию. Такой подход помогает снизить стресс, укрепить доверие между животным и владельцем и сделать взаимодействие более естественным и безопасным для обеих сторон.

Почему кот может давать вам пинки?

Пушистики во время игры часто бывают очень активными и могут кусать руки или "бить" задними лапами, когда входят в азарт. Впрочем, по словам сертифицированного специалиста по поведению кошек Шани из организации Wild at Heart, такое поведение обычно не является проявлением агрессии, а отражает природные инстинкты животного.

В частности, так называемые "кроличьи удары" – когда кот хватает "добычу" передними лапами, кусает ее и бьет задними – является нормальной частью кошачьего поведения. Проблемой это становится только тогда, когда животное начинает так взаимодействовать с руками хозяина, воспринимая их как игрушку.