Кому дістануться тварини після розлучення: що каже закон України

Під час розлучення українці дедалі частіше сперечаються не лише через квартири, автомобілі чи заощадження, а й через домашніх улюбленців. Особливо складними є ситуації, коли після розриву шлюбу собака чи кішка народжує цуценят або кошенят.

Законодавство України містить чіткі правила, які допомагають визначити, кому належатимуть тварини.

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Кому залишаються тварини?

Відповідно до статті 180 Цивільного кодексу України, тварини є особливим об'єктом цивільних прав. Водночас на них поширюється правовий режим речі, якщо інше не передбачено законом.

Це означає, що під час поділу майна після розлучення домашні тварини можуть розглядатися як об'єкт права власності. Якщо собака чи кішка були придбані під час шлюбу за спільні кошти, вони зазвичай вважаються спільною сумісною власністю подружжя.

На практиці суди можуть враховувати не лише факт придбання тварини, а й те, хто фактично доглядав за нею, оплачував лікування, харчування та забезпечував належні умови утримання.

Найпростішим варіантом залишається добровільна угода між сторонами. Колишні чоловік і дружина можуть самостійно визначити, з ким залишиться тварина та як буде розподілений приплід.

Якщо домовитися не вдається, суперечка може бути вирішена в судовому порядку. При цьому важливу роль можуть відігравати ветеринарні паспорти, договори купівлі-продажу, документи з розплідників, чеки на утримання тварини та інші докази фактичного догляду за нею.

Попри те, що закон формально відносить домашніх тварин до майна, українські суди дедалі частіше звертають увагу на принцип гуманного поводження та добробут тварини. Саме тому в окремих випадках вирішальним може стати не лише питання власності, а й те, де домашньому улюбленцю буде забезпечено кращі умови життя.

Кому належать цуценята, якщо собака народила вже після розлучення подружжя?

Це одне з найцікавіших і водночас найменш очевидних питань під час поділу майна після розлучення. На перший погляд, може здаватися, що якщо цуценята народилися вже після офіційного припинення шлюбу, то вони автоматично належать тому, у кого залишилася собака.

Однак юридична ситуація може бути складнішою. Відповідно до статті 60 Сімейного кодексу України, майно, набуте під час шлюбу, вважається спільною сумісною власністю подружжя. Якщо собаку придбали або отримали під час шлюбу, вона може вважатися спільним майном навіть після розірвання шлюбу, доки сторони не здійснили офіційний поділ такого майна.

Розірвання шлюбу саме по собі не змінює правовий статус спільного майна. Якщо поділ не проведений, колишнє подружжя продовжує залишатися співвласниками майна, набутого під час шлюбу. Тому можливі два сценарії:

Якщо собаку вже поділили або суд визначив власника.

У такому випадку цуценята, народжені після розлучення, належать власнику собаки. Інший з колишнього подружжя претендувати на них не може.

Якщо собака залишається спільною власністю після розлучення.

Тоді цуценята можуть розглядатися як "плоди" або результат використання спільного майна. У разі спору суд може враховувати, кому фактично належала тварина, хто її утримував, оплачував ветеринарні послуги, харчування та догляд.

Скільки тварин можна мати в Україні?

В Україні станом на 2026 рік немає загальнодержавного закону, який би встановлював максимальну кількість собак чи котів, яких можна утримувати в одній квартирі.

Головна вимога законодавства полягає в тому, що власник повинен забезпечити тваринам належні умови утримання, догляд, харчування та ветеринарний нагляд. Також домашні улюбленці не повинні створювати незручностей для сусідів через шум, неприємний запах або антисанітарію.

Якщо мешканці будинку скаржаться на порушення санітарних норм чи правил співжиття, власника можуть притягнути до адміністративної відповідальності. В окремих громадах діють місцеві правила утримання тварин, які можуть містити додаткові рекомендації або обмеження.

У деяких містах рекомендують утримувати не більше трьох котів у квартирі без додаткових погоджень, однак такі норми не є загальнообов'язковими для всієї країни. Для собак у багатьох населених пунктах передбачена обов'язкова реєстрація, а для окремих порід можуть діяти додаткові вимоги щодо утримання.