Ледь більша за чайну чашку: як виглядає найнижча собака на світі

Найнижчою собакою у світі є крихітна чихуахуа на ім’я Перл. Її зріст становить лише близько 9 сантиметрів, а вага – трохи більше пів кілограма.

Попри мікроскопічний розмір, собака здорова, активна та має яскравий характер. Про це розповідає Guinness.

Що відомо про Перл?

Книга рекордів Гіннеса офіційно визнала найменшою собакою у світі чихуахуа на ім’я Перл. Вона народилася у США у 2020 році й від самого початку вражала своїми мініатюрними параметрами.

За офіційними вимірюваннями ветеринара, зріст собаки становить приблизно 9,14 сантиметра, що менше за стандартний пульт від телевізора та трохи більше за чашку для чаю.

Перл стала своєрідною спадкоємицею іншої рекордсменки – чихуахуа Міллі, яка раніше теж була найменшою собакою у світі. Саме ця порода вже неодноразово встановлювала рекорди завдяки своїм мініатюрним параметрам.

Попри крихітний розмір, Перл веде звичайне життя домашнього улюбленця: вона грайлива, спокійно поводиться серед людей і полюбляє якісну їжу.

Власниця собаки зазначає, що чихуахуа має доволі яскравий характер і не відчуває себе маленькою поруч із великими псами.

За словами кінолога Олексія Локтіонова, така поведінка часто трапляється серед маленьких собак. Представники дрібних порід генетично більш крикливі, ніж великі.

Маленькі собаки не розуміють свого розміру. Вони думають, що вони гіганти. Але ця поведінка – не приреченість, а наслідок неправильного підходу,

– визнає кінолог.

Яка собака є найпотворнішою на планеті?