Правило 1 до 7 не діє: скільки років вашому коту за людськими мірками

Чотирилапі вже давно не просто тваринки, вони стають повноправними членами родини. Тож власникам важливо знати їхній вік і розуміти відповідні потреби мурчиків, а ще й святувати день народження котиків.

Для визначення віку котів і порівняння його з людськими роками послуговуються спеціальною системою. Детальніше про неї розповіли на PetMD.

Актуально Базовий набір для кота: що обов'язково треба купити перед появою улюбленця

Як дізнатися, скільки років котику?

За даними American Veterinary Medical Association, у перший рік життя кіт досягає приблизно 15 "людських" років, а вже у другий – близько 24. Після цього кожен рік додає приблизно ще 4 людські роки. При цьому темпи старіння майже не залежать від породи.

Як перевести вік кота в людський Замість простої формули використовують спеціальні таблиці відповідності, які точніше відображають процес старіння.



Як перевести вік кота в людський / Таблиця PetMD

Якщо ви взяли кота з притулку чи з вулиці, точну дату народження зазвичай невідомо, тому часто відзначають "день знайомства". Проте для правильного догляду важливо хоча б приблизно знати його вік. Для цього експерти рекомендують зважати на такі характеристики:

Зуби

Кошенята починають мати молочні зуби у 3 – 4 тижні, а повний комплект – у 6 – 7 тижнів. Приблизно у 3 місяці молочні зуби випадають, а до 6 – 7 місяців формується повний набір із 30 постійних зубів.

Це – найточніший показник віку, але також враховуються зношення та наліт.

Шерсть і шкіра

З віком шерсть може ставати менш блискучою, а шкіра – менш пружною. Старші коти іноді гірше доглядають за собою через біль у суглобах чи зубах.

М'язи

З роками коти втрачають м'язову масу, особливо вздовж хребта, лопаток і стегон.

Для оцінки цього ветеринари користуються шкалами стану м'язів.

Очі

Стан очей також допомагає визначити вік: у літніх котів може з'являтися легка каламутність, а також зміни райдужки.

До речі, для визначення віку собаки також існують окремі правила. Детальніше про них ви можете дізнатися в матеріалі 24 Каналу.

На що звернути увагу у поведінці кота?