Правило 1 до 7 не діє: скільки років вашому коту за людськими мірками
- У перший рік життя пухнастий мурчик досягає приблизно 15 "людських" років, а у другий – близько 24.
- Для визначення віку кота використовують таблиці відповідності, враховуючи стан зубів, шерсті, шкіри, м'язів та очей.
Чотирилапі вже давно не просто тваринки, вони стають повноправними членами родини. Тож власникам важливо знати їхній вік і розуміти відповідні потреби мурчиків, а ще й святувати день народження котиків.
Для визначення віку котів і порівняння його з людськими роками послуговуються спеціальною системою. Детальніше про неї розповіли на PetMD.
Актуально Базовий набір для кота: що обов'язково треба купити перед появою улюбленця
Як дізнатися, скільки років котику?
За даними American Veterinary Medical Association, у перший рік життя кіт досягає приблизно 15 "людських" років, а вже у другий – близько 24. Після цього кожен рік додає приблизно ще 4 людські роки. При цьому темпи старіння майже не залежать від породи.
Як перевести вік кота в людський Замість простої формули використовують спеціальні таблиці відповідності, які точніше відображають процес старіння.
Як перевести вік кота в людський / Таблиця PetMD
Якщо ви взяли кота з притулку чи з вулиці, точну дату народження зазвичай невідомо, тому часто відзначають "день знайомства". Проте для правильного догляду важливо хоча б приблизно знати його вік. Для цього експерти рекомендують зважати на такі характеристики:
- Зуби
Кошенята починають мати молочні зуби у 3 – 4 тижні, а повний комплект – у 6 – 7 тижнів. Приблизно у 3 місяці молочні зуби випадають, а до 6 – 7 місяців формується повний набір із 30 постійних зубів.
Це – найточніший показник віку, але також враховуються зношення та наліт.
- Шерсть і шкіра
З віком шерсть може ставати менш блискучою, а шкіра – менш пружною. Старші коти іноді гірше доглядають за собою через біль у суглобах чи зубах.
- М'язи
З роками коти втрачають м'язову масу, особливо вздовж хребта, лопаток і стегон.
Для оцінки цього ветеринари користуються шкалами стану м'язів.
- Очі
Стан очей також допомагає визначити вік: у літніх котів може з'являтися легка каламутність, а також зміни райдужки.
До речі, для визначення віку собаки також існують окремі правила. Детальніше про них ви можете дізнатися в матеріалі 24 Каналу.
На що звернути увагу у поведінці кота?
Мурчики часто застрибують на кухонні поверхні через природне прагнення бути на висоті та пошук їжі. Якщо ж ви не прихильники хвостатих кухарів, фахівці радять не залишати їжу без нагляду, облаштувати для улюбленця альтернативні місця для лазіння та більше залучати його до ігор, щоб відучити від цієї звички.
Цікаво, що пози, у яких сплять коти, можуть багато розповісти про їхній комфорт, рівень довіри та емоційний стан. Раптові зміни у звичках сну варто не ігнорувати, адже вони можуть сигналізувати про стрес, біль або проблеми зі здоров’ям.
При цьому нав'язлива поведінка у котів часто виникає через сильну прив'язаність до людини, нестачу уваги, нудьгу, тривожність або навіть можливі захворювання.