Народився в один день із господарем: яку собаку має популярний стрімер Лебіга

Український стример і блогер Міша Лебіга поділився історією про свого чотирилапого друга. Улюбленця на ім’я Майкл він обрав майже випадково, але, за словами блогера, це був справжній знак долі.

Пес має незвичну реакцію на вибухи та навіть намагається "розібратися" з ними, пише "Новий канал".

Яка собака у Міші Лебіги?

Стример Міша Лебіга розповів, що давно мріяв про домашнього улюбленця. Остаточно він наважився завести собаку після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі в січні 2023 року – трагедія змусила його переосмислити життя і не відкладати мрії.

Блогер зателефонував заводчикам, щоб обрати цуценя. Вони почали надсилати йому фото, і серед них був пес, який одразу привернув його увагу.

Через шість годин кинули ще одного – це був мій Майкл. І з’ясувалося, що він народився в один день зі мною. Я вирішив – це 100% мій,

– розповів Лебіга.

Так у стримера з’явився пес породи чау-чау на ім’я Майкл. За словами блогера, улюбленець має досить голосний характер, він може гавкати просто так або якщо хтось зайде на подвір’я

Особливо незвично Майкл реагує на вибухи. За словами стримера, пес не лякається, а навпаки – починає голосно гавкати, ніби намагається "розібратися", що сталося.

Що відомо про породу чау-чау?

Зовні ці пси нагадують маленьких декоративних ведмедиків завдяки густій шерсті та округлій мордочці.

За словами кінологів центру Dred Dog, чау-чау відомі своєю відданістю господарям і досить незалежним характером. Вони часто сильно прив’язуються до власника, але можуть бути стриманими до незнайомців.

Цю породу також вважають хорошими охоронцями. Чау-чау можуть уважно стежити за територією і попереджати господаря гучним гавкотом, якщо помічають щось підозріле.

Однак кінологи попереджають, що ця порода "не для новачків" і має багато мінусів.

Собаки мають складний характер, потребує досвіду і послідовності. Часто не люблять чужих – соціалізація з раннього віку обов’язкова. Вони також погано піддаються дресурі, адже з чао-чао треба домовлятися, а не командувати. Ну і звісно вони потребують якісного грумінгу – шерсть вимагає догляду,

– кажуть фахівці.

Попри те, що чау-чау – собака не "для всіх", якщо ви відчуваєте, що готові прийняти його характер і вчитися бути лідером, то отримаєте глибокий зв’язок і вірного компаньйона.