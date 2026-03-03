Пернаті балакуни: які види папуг уміють розмовляти майже як люди

У свідомості багатьох людей укорінилося почасти стереотипне твердження про те, що всі папуги вміють розмовляти. Однак насправді не кожен пернатий улюбленець зможе підтримати бесіду. Водночас існують такі види папуг, які дійсно мають таку здібність.

Про це йдеться в матеріалі Britannica. Там зазначають, що у світі існує близько 330 видів папуг. А їхні навички до "розмови" потребують особливої уваги власників.

Які папуги вміють говорити?

Африканський сірий папуга (Жако)

Найздібнішим до відтворення людської мови вважається африканський сірий папуга (Psittacus erithacus). Його надзвичайна точність у копіюванні слів зробила цей вид символом "балакучості" серед птахів.

Здатність говорити в Жако пов'язана з їхньою соціальною природою. У дикій природі папуги спілкуються звуками, підтримують зв'язок у зграї, позначають територію та зміцнюють соціальні зв'язки.

При цьому в домашніх умовах африканські сірі папуги сприймають людей як частину своєї "зграї" й активно взаємодіють із ними за допомогою голосу.

До того ж фахівці з The Spruce Pets, спираючись на наукові дослідження розповідають, що Жако здатні вживати слова доречно й навіть підтримувати прості "розмови". Втім, це не обов'язково означає повне розуміння змісту сказаного. У будь-якому разі така мовна майстерність формується роками терплячого навчання й постійної практики.

Цікаво, що власники пернатих частенько діляться в мережі досягненнями своїх улюбленців. Так, папуга Жако на ім'я Ляля навіть має особисту сторінку в TikTok, де ділиться з аудиторією своїми роздумами.

Як говорить папуга Жако: дивіться відео

Амазонський папуга

Папуги роду Amazona також добре копіюють людську мову. Багато амазонських папуг говорять дуже чітко й мають приємний тембр голосу. Їхня природна потреба в спілкуванні, ймовірно, і спонукає наслідувати людську мову.



Амазонський папуга може розмовляти / Фото Unsplash

Це кмітливі, енергійні птахи, які люблять бути в центрі уваги, тісно прив'язуються до господаря та потребують багато контакту й простору для ігор.

Папуга Ара

Ари зазвичай менш балакучі, ніж деякі інші пернаті, але вони також уміють копіювати слова. Окремі види, зокрема синьо-жовтий Ара, засвоюють лексику легше за інших.



Папуги Ара люблять спілкування / Фото Unsplash

Хоч їхня вимова не завжди чітка, ари загалом дуже гучні, тож будьте готові до постійного "спілкування" навіть якщо воно не завжди зрозуміле людині.

Какаду

Ці пернаті зазвичай не належать до найкращих "мовців", однак здатні вивчити окремі слова й короткі фрази. Вони надзвичайно товариські та ласкаві птахи, інколи навіть занадто залежні від уваги, тому власникам доводиться щодня приділяти їм багато часу.



Какаду теж можуть розмовляти / Фото Unsplash

Водночас тісний емоційний зв'язок із людиною робить какаду охочими до навчання різних трюків, зокрема й відтворенню мовлення.

Серед менших видів вирізняються також хвилясті папужки (Melopsittacus undulatus) та кільчасті папуги (Psittacula krameri).

Крім того, майна гірська (Gracula religiosa), що мешкає в Південній Азії, славиться потужними вокальними можливостями, хоча й належить не до папуг, а до іншого ряду птахів.

