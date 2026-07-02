Попри мініатюрний розмір: фахівці назвали породу собак, яку не варто тримати у квартирі

Багато людей переконані, що невеликий собака стане ідеальним улюбленцем для квартири. Проте ветеринари та кінологи наголошують: розмір тварини не завжди визначає, наскільки легко вона пристосовується до життя в обмеженому просторі.

Про це детальніше розповіли на сайті LosAndes142.

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Яка порода собак не витримає життя у квартирі?

Деякі компактні породи настільки енергійні, що без достатньої фізичної та розумової активності швидко починають відчувати стрес. Одним із найяскравіших прикладів експерти називають джек-рассел-тер'єра.

Цю породу свого часу вивели для полювання на лисиць, тому її представники від природи надзвичайно витривалі, кмітливі та постійно прагнуть досліджувати навколишній світ.

Попри невеликі розміри, джек-рассел-тер'єри потребують значно більше активності, ніж багато більших собак. Кінологи нерідко жартують, що в тілі маленького джек-рассел-тер'єра приховується енергія величезного пса.

Цікаво! Відомий українцям пес Патрон – це представник породи джек-рассел-тер'єра. Детальніше про нього читайте в матеріалі 24 Каналу.

Фахівці зазначають, що звичайної короткої прогулянки таким гавчикам буває зовсім недостатньо. Окрім фізичних навантажень, їм необхідно регулярно отримувати й інтелектуальні завдання. Це можуть бути:

ігри на пошук предметів;

вправи із використанням нюху;

навчання новим командам;

різноманітні головоломки.

Якщо собака не має можливості реалізувати свою природну активність, це часто проявляється у небажаній поведінці. Він може безперервно гавкати, псувати меблі, гризти речі або страждати від тривоги через розлуку з господарем.

Яких ще песиків не варто тримати у квартирі?

Схожі особливості мають і біглі. Хоча вони відомі своїм доброзичливим характером, ця порода також була виведена для роботи по сліду. Через сильний мисливський інстинкт біглям необхідно постійно використовувати свій нюх і мати цікаві заняття.

Якщо цього бракує, вони швидко нудьгують, що може призвести до руйнівної поведінки або постійних спроб утекти. Експерти підкреслюють, що не існує порід, які категорично не підходять для життя у квартирі.

Вирішальну роль відіграє спосіб життя власників, їхня готовність приділяти час прогулянкам, іграм, дресируванню та розвитку домашнього улюбленця.

Важливо! Перед тим, як заводити собаку, варто враховувати не лише його розміри, а й історію породи, природні інстинкти та реальні потреби. Адже гармонійне життя тварини залежить не стільки від площі помешкання, скільки від того, чи отримує вона достатньо фізичної активності, розумового навантаження та уваги з боку господарів.

До речі, маленькі собаки не завжди простіші й у вихованні: деякі з них дуже активні й уперті, тому потребують більше часу на дресирування. Кінологиня Марина Бойко зізналася, що найскладнішою породою у своїй практиці вона вважає німецького ягдтер'єра. Цю породу вивели в Німеччині у 1930 – 1940-х роках як універсального мисливського собаку.