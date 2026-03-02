Забудьте про котів та собак: 5 екзотичних тварин, яких можна тримати вдома

Не лише коти або собаки можуть стати домашніми улюбленцями. Люди часто заводять екзотичних тварин, у тому числі тарантулів, раків чи скорпіонів.

Однак ветеринари радять враховувати характер і вимоги до утримання кожної такої істоти. Про це повідомляє "Фокус".

Екзотика у домі: кого можна тримати?

Тарантул. Ці великі павуки приваблюють любителів екзотики яскравим виглядом і відносно невибагливим утриманням. Їхня отрута здебільшого не небезпечна для людей, а деякі види можуть прожити до 25 років у неволі.

Тарантул / Фото Austin S

Флоридський синій рак. Раки з насиченим синім забарвленням стануть яскравою родзинкою в акваріумі. Вони активні, цікаві та не потребують складного догляду – важливо мати достатній об’єм води.

Флоридський синій рак / rookiephoto19/iStock

Тхір. Якщо хочете активного і товариського улюбленця, тхір може стати ідеальним варіантом. Ці тварини грайливі й розумні, але потребують безпечного й закритого простору – не варто нехтувати захистом побутових приладів і дротів.

Тхір / Фото "Вікіпедія"

Мадагаскарський тарган. Не всім до вподоби, але ці великі таргани дуже невибагливі в утриманні та демонструють незвичну поведінку, зокрема шипіння. При цьому важливо не тримати їх парами – вони дуже швидко розмножуються.

Мадагаскарський тарган / Фото "Вікіпедія"

Імператорський скорпіон. Популярний серед екзотичних ентузіастів, цей африканський скорпіон може виростати до 30 сантиметрів. Його отрута не смертельна для людей, але укус буде доволі болючим, тож такий улюбленець більше для спостереження, ніж для контакту.

Імператорський скорпіон / "Вікіпедія"

Що варто знати перед тим, як заводити екзотику?

Перед придбанням екзотичних тварин важливо врахувати складність догляду, тривалість життя (наприклад деякі птахи живуть 20 – 60 років) та вимоги до специфічного середовища.

Ветеринари клініки "Ветсервіс" також радять обов'язково перевірити місцеве законодавство щодо легальності утримання тваринки. Наприклад, бажаний улюбленець може бути заборонений для утримання у квартирі або бути незаконно викрадений зі свого звичного середовища браконьєрами.

До того ж варто врахувати й те, що звичайні ветклініки можуть не приймати екзотичних тварин. Потрібно заздалегідь знайти фахівця з діагностики та лікування рідкісних видів.

Водночас навіть серед звичних для нас домашніх улюбленців є екзотичні варіанти. Так, наприклад, можна придбати рідкісні породи котів за рекордні ціни – від 3 до 20 тисяч доларів.