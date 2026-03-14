Чоловік уперше залишив кота самого: те, що сталося вночі, розбило йому серце

Чоловік залишив свого кота вдома лише на одну ніч, однак не очікував, що після повернення відчує сильне почуття провини. З’ясувалося, що його улюбленець майже весь цей час провів, чекаючи на господаря.

Історія швидко розійшлася соцмережами та розчулила тисячі користувачів. Про це пише "Фокус".

Яка історія так розчулила мережу?

Чоловік у Тік-Ток поділився історією про свого домашнього улюбленця. Одного разу він змушений був залишити кота вдома самого лише на одну ніч, однак навіть не підозрював, як це вплине на тварину.

Його рудому коту на ім’я Чад лише один рік. За словами власника, улюбленець зазвичай поводиться доволі незалежно, як і більшість чотирилапих. Проте ситуація, що сталася після короткої розлуки, змусила чоловіка зовсім по-іншому подивитися на поведінку свого вихованця.

Коли господар повернувся додому, він звернув увагу на деталь, яка його дуже засмутила.

З'ясувалося, що чоловік встановив у будинку камеру спостереження, тому зміг побачити, як саме поводився Чад, поки його не було. Виявилося, що більшу частину часу кіт провів біля дверей, чекаючи, коли господар повернеться додому.

Тварина періодично підходила до входу, дивилася на двері, а потім поверталася назад і знову приходила до того самого місця. Саме там кіт і заснув, ніби сподіваючись, що власник ось-ось з’явиться. Побачивши це, чоловік зізнався, що йому стало дуже сумно. Він не очікував, що його улюбленець настільки сумуватиме навіть після короткої розлуки.

Історія кота, який усю ніч чекав на господаря: дивіться відео

Відео швидко стало вірусним у TikTok. Багато користувачів зізналися, що після цієї історії почали інакше дивитися на своїх домашніх улюбленців.

Дехто написав, що їхні коти теж часто зустрічають їх біля дверей після роботи, однак вони ніколи не замислювалися, що тварини можуть чекати там тривалий час.

Інші власники домашніх улюбленців зізналися, що після перегляду ролика намагаються залишати котів самих якомога рідше або принаймні проводити з ними більше часу.

Як зрозуміти, що ваш кіт сумує?

Багато власників домашніх улюбленців замислюються, чи сумують їхні коти, коли залишаються самі вдома. Фахівці зазначають, що ці тварини можуть формувати сильний емоційний зв’язок із господарем, тому іноді справді важко переносять розлуку.

За словами експертів, особливо це стосується котів, які змалку звикли до постійної уваги людини. Коли господар іде з дому, тварина може відчувати самотність або тривогу.

Однією з ознак того, що кіт сумує, є поведінка після повернення власника. Тварина може одразу бігти назустріч, чекати біля дверей або проявляти надмірну ласкавість, намагаючись отримати більше уваги.

Іноді коти починають хвилюватися ще до того, як людина виходить із дому. Вони можуть ходити за господарем по квартирі, нявкати або намагатися не відпускати його.

Самотність і нудьга інколи призводять до змін у поведінці. Наприклад, кіт може почати дряпати меблі, псувати речі або голосно нявкати.

У деяких випадках стрес проявляється ще сильніше – тварина може ігнорувати лоток, ставати агресивною або поводитися незвично.

Фахівці радять приділяти котам більше уваги, гратися з ними та залишати іграшки, щоб улюбленець не нудьгував під час відсутності господаря. Це допоможе зменшити тривогу та зробити самотність менш стресовою для тварини.

5 ознак, що ваш кіт є самотнім: дивіться відео

