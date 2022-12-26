Росіяни спинилися під Бахмутом, а Путін просить про "перемир'я": що це означає

Інститут вивчення війни підкреслює, що за його спостереженнями наступ російських військ у районі Бахмута починає сповільнюватися.

Для чого росіянам потрібна пауза під Бахмутом

Російським збройним силам потрібно перегрупуватися, щоб підготуватися до ретельнішого та агресивнішого наступу на українські позиції.

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Як відомо, вихід на адміністративні кордони Луганської й Донецької областей України – майже офіційна мета так званої "спецоперації", яку президент Росії розпочав 24 лютого. Навіть цієї мети російські війська не можуть досягнути. Адже захоплення Бахмута не означало б, що у росіян є реальна можливість вийти на адміністративні кордони Донеччини.

Тому логічнішим є тяжіння російських військ до оперативної паузи, щоб зібрати у районі Донецької області сили, які б допомогли виконати це завдання Владіміра Путіна. Але Збройні Сили України, як бачимо, такої можливості окупантам не надають.

Ймовірно, саме з бажанням отримати таке "перемир'я" і пов'язані настирливі слова Путіна про перемовини з Україною. Очільник Росії говорив, що, мовляв, Росія завжди була за вирішення конфлікту шляхом перемовин, а от Україна та Захід не бажають ці перемовини вести. Ба більше, самі заборонили собі такі перемовини.

Це звичайно демагогія. Адже Росія досі не запропонувала жодних реальних пропозицій щодо вирішення ситуації, яка створилася в результаті агресивного нападу російських військ на Україну. Російські політики та дипломати постійно висувають умови несприйнятні навіть для розгляду, не те, що для розуміння українською стороною.

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Путін знає, що Україна не погодиться на його умови

Москва продовжує наполягати на тому, щоб сторони конфлікту визнали так звані реалії на землі, тобто погодилися з окупацією територій України.

Але таке погодження з боку України означатиме повну руйнацію міжнародного права як такого. З таким підходом Росії не можуть погодитися ані українська влада, ані наші західні союзники. Путін це прекрасно усвідомлює, тому не треба думати, що він насправді тяжіє до перемовин.

Росія готова до продовження воєнних дій. Зараз метою російського військового і політичного керівництва є подальша мілітаризація країни. Такий висновок можна зробити після виступу Путіна перед колегією міноборони.