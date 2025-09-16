Дах будинку в Польщі під час вторгнення БпЛА розвалив не дрон, а ракета з винищувача, – ЗМІ
- Під час вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня дах будинку у Вириках, ймовірно, зруйнувала ракета з винищувача F-16, а не БпЛА.
- Польська прокуратура та Міноборони утримуються від коментарів, а відновлення даху коштуватиме приблизно 50 тисяч злотих.
Під час вторгнення російських дронів у Польщу 10 вересня було зруйновано дах житлового будинку. На нього, ймовірно, впала ракета з винищувача F-16.
Про це повідомило Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела, передає 24 Канал.
Що зруйнувало дах будинку у Польщі?
Під час зальоту російських дронів 10 вересня до Польщі дах будинку у Вириках на Люблінщині зазнав руйнувань. За інформацією видання, швидше за все, пошкодження завдав не збитий російський БпЛА, а ракета "повітря – повітря" з F-16.
Джерела зазначають, що могла не спрацювати система наведення. Ракета була довжиною близько 3 метрів і вагою понад 150 кілограмів.
Водночас польська прокуратура не розкриває деталі щодо "невстановленого об'єкта", а Міноборони країни також утримується від коментарів.
Руйнування могли бути значно гіршими, кажуть у виданні. На щастя, ракета не перейшла в бойовий режим, бо спрацювали запобіжники. Слідчі вже з'ясували обставини, але не розкривають їх.
Мер Вириків повідомив, що відновлення зруйнованого даху коштуватиме приблизно 50 тисяч злотих. Наразі власникам будинку запропоновано тимчасове житло.
Що відомо про дрони у Польщі?
10 вересня під час масштабної атаки Росії на Україну десятки БпЛА залетіли в повітряний простір Польщі. Унаслідок цього роботу кількох аеропортів довелося тимчасово обмежити.
Також 13 вересня через ту ж загрозу тимчасово зупиняв роботу аеропорт у Любліні.
Для захисту неба польські війська підняли авіацію та залучили сили НАТО. За словами експрезидента Дуди, Польща не має засобів протидії дронам, тому вдається до найдорожчих заходів.
Знову 15 вересня над урядовими будівлями та резиденціями прем'єра та президента Польщі знешкодили дрон. Він нібито не ніс загрози.