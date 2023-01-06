У Мексиці затримання сина наркобарона переросло в заворушення: під обстріл потрапив літак

Овідіо Гусмана Лопеса звинувачують у торгівлі забороненими наркотичними речовинами. Військові та поліція затримали його 5 січня.

Затримати наркоторговця в містечку Хесус-Марія. Через його арешт зловмисники вчинили серію блокад і пожеж в штаті Сіналоа.

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Це спричинило 10 смертей, 21 пораненого, спалених 250 автомобілів. Крім цього, видання Reuters повідомило, що під обстріл потрапив пасажирський літак рейсу Aeromexico 165 Culiacan, Сіналоа – Мехіко.

Люди у повітряному судні не отримали поранень. Проте сам літак зазнав пошкоджень – стюардеса повідомила, що влучили у двигун.

Коли ми розганялися для зльоту, ми чули постріли дуже близько до літака, і саме тоді ми всі кинулися на підлогу, – сказав один з пасажирів.

Звинувачення затриманого

Овідіо наразі перебуває у колонії суворого режиму. Його доставили туди літаком Військово-повітряних сил країни. Під час затримання наркобарона постраждали мінімум 7 правоохоронців.

США звинувачують Овідіо змові з метою перевезення кокаїну, метамфетаміну і марихуани в США. Крім цього, Держдепартамент заявив, що Гусман наглядає за лабораторіями метамфетаміну, відповідальними за виробництво від "3 000 до 5 000 фунтів препарату на місяць".

Спроба затримання у 2019 році

Батько Гусмана Ель Чапо отримав у 2019 році довічне ув'язнення. Після цього Овідіо став ключовою особою в картелі "Сіналоа", який вважали найвпливовішим наркосиндикатом у світі.

Правоохоронці вже намагалися спіймати наркоторговця у 2019 році. Одразу після затримання Гусмана, наркокартель оточив правоохоронців, взяв в облогу місто, де спіймали злочинця. Почалися перестрілки й поліцейські відпустили затриманого.