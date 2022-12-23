Журналісти опублікували відео, як переодягнені у Санта Клауса та ельфів поліцейські затримують наркоторговців. Це сталося 17 грудня у столиці Перу – місті Ліма.

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Одна із "помічниць Санти" дістала величезний молоток та зламала вхідні двері. Після цього група силовиків увірвалася до будівлі.

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Чому діяли у такий спосіб

У наркоторгівлі підозрюють трьох чоловіків і жінку. Вони спочатку подумали, що це жарт. Проте згодом поліція одягла на них наручники та заарештувала.

Затримання було успішним. Правоохоронці пояснили, чому обрали такий незвичний спосіб для спецоперації.

Це Різдво, Санта на вулиці не привертає особливої уваги, — сказав представник поліції.

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