Затримано понад 21 зловмисника

Поліція провела рейди на низці ферм і виробничих підприємств по всій Іспанії в рамках операції під назвою "Сади". В результаті затримано 9 чоловіків і 11 жінок віком від 20 до 59 років.

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Обсяги вилученої партії еквівалентні приблизно 1,1 мільйона рослин. Банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх і відправляла в деякі частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.

Представників групи затримали в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця, але подробиці операції були оприлюднені лише в суботу.

До слова, у своєму першому зверненні до Генасамблеї ООН нещодавно обраний президент Колумбії Густаво Петро виголосив палку промову, у якій назвавши війну з наркотиками провалом. За його словами, кокаїн приносить не більше шкоди, ніж залежність людей від грошей та нафти.