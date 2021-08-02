Під Маріуполем військовий під час конфлікту підстрелив молоду дівчину

У селі Чермалик, що неподалік Маріуполя, ввечері 1 серпня між чоловіком з Кіровоградщини, ймовірно, військовим та жителями села спалахнув словесний конфлікт. Під час сварки він дістав зброю та вистрелив, влучивши у ногу 18-річної дівчини.

Інцидент трапився 1 серпня, о 23:51 у Донецькій області. Правоохоронці з'ясували, що стрілянину відкрив житель Кіровоградської області.

Читайте також Очевидці розповіли про силовика: поблизу Маріуполя гранатою поранили 2 людей

Стрілянина у Чермалику: що відомо

Усе розпочалося з того, що між 46-річним чоловіком та жителями села Чермалик виник словесний конфлікт. Під час сварки чоловік дістав зброю та вистрелив у землю.

У результаті одна з куль зачепила ногу 18-річної дівчини. Потерпілу госпіталізували у місцеву лікарню.

На місце події прибула слідчо-оперативна група Кальміуського відділу поліції. Правоохоронці продовжують працювати там та встановлюють обставини злочину.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Зловмиснику загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Наразі тривають оперативні та слідчі дії.

Стрілок може бути військовим ЗСУ

Водночас Klymenko Time з посиланням на власні джерела у поліції повідомляє, що стрілянину відкрив військовий Збройних сил України.

Військовий як аргумент в суперечці вирішив застосувати табельну зброю. Він зробив 5 пострілів в землю з пістолета Стєчкіна,

– йдеться у повідомленні.

У результаті одна з куль зрикошетила і поранила місцеву жительку. Захистити її зібралися приблизно 50 місцевих жителів. Видання додає, що люди забрали зброю у військового, якого рятувати приїхали побратими з військової частини, в якій він служить.