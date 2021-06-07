Інцидент стався на вулиці Городній поблизу з місцевою крамницею. Правоохоронці вже затримали підозрюваного. Прокуратура передасть розгляд справи у ДБР.

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Деталі інциденту

Очевидці розповіли, що неподалік місцеві жителі відзначали день народження.

У той час до крамниці підійшов чоловік. За словами родички одного з постраждалих, він спровокував конфлікт. Жінка розповіла, що це був співробітник силових структур.

Став приставати до людей, вгамувати його не могли. Він кинув гранату під машину іменинника. Від вибуху вилетіли вікна в магазині. Двоє хлопців, іменинник і його друг, отримали осколкові поранення,

– заявила очевидиця.

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