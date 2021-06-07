Пресслужба Міністерства внутрішніх справ заявила, що "перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, містянин повідомив, що торговий центр "Україна" заміновано".
Зауважте У Запоріжжі поліція відбивала медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика
Погрожуючи вибухом, він забажав отримати мільйон доларів США та гелікоптер. Поліцейські провели евакуацію людей, перевірили приміщення закладу, а також встановили і затримали лжемінера,
– мовиться у повідомленні.
За даними правоохоронців, "у ході переговорів злочинець був вже згоден тільки на 15 тисяч доларів". Наразі лжемінеру повідомили про підозру.
Фейкові замінування в Україні: останні новини
- У Львові 27 травня знову "замінували" ТРЦ Forum. Правоохоронці евакуювали приблизно 3,5 тисячі відвідувачів та працівників. Однак вибухонебезпечних предметів у ТРЦ Forum не виявили.
- У Києві 26 травня "замінували" Окружний адміністративний суд. З будівлі терміново евакуювали відвідувачів та працівників суду. Водночас вибухонебезпечних предметів також не знайшли.