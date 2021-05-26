Так, надійшло повідомлення про вибухівку у будівлі суду. Про це 24 каналу повідомили у Печерському управлінні поліції Києва.

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Сапери прибули на місце

Інформацію про "замінування підтвердили" й в ОАСК. Про відновлення роботи обіцяють повідомили згодом.

На місці працюють сапери. ЗМІ повідомляли, що також на місце події приїхала "швидка".

ОАСК мав розглядати справу Тупицького

У судовому розкладі зазначили, що о 14:30 мали розглядати справу, де відповідачем є відсторонений глава Конституційного Суду Олександр Тупицький.

До речі, в поліції розповіли, що станом на 17:00 ще шукають вибухівку.



Розклад суду / Скриншот із сайту ОАСК

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