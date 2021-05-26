Да, поступило сообщение о взрывчатке в здании суда. Об этом 24 каналу сообщили в Печерском управлении полиции Киева.

Кстати Во Львове сообщили о минировании ТРЦ Forum: эвакуировали много людей – видео

Саперы прибыли на место

Информацию о "заминировании" подтвердили и в ОАСК. О возобновлении работы обещают сообщили позже.

На месте работают саперы. СМИ сообщали, что также на место происшествия приехала "скорая".

ОАСК должен был рассматривать дело Тупицкого

В судебном раскладе отметили, что в 14:30 должны были рассматривать дело, где ответчиком является отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий.

Кстати, в полиции рассказали, что по состоянию на 17:00 еще ищут взрывчатку.



Расписание суда / Скриншот с сайта ОАСК

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