Пресс-служба Министерства внутренних дел заявила, что "находясь в состоянии алкогольного опьянения, горожанин сообщил, что торговый центр "Украина" заминирован".

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Угрожая взрывом, он пожелал получить миллион долларов США и вертолет. Полицейские провели эвакуацию людей, проверили помещение заведения, а также установили и задержали лжеминера,

– говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, "в ходе переговоров преступник был уже согласен только на 15 тысяч долларов". Сейчас лжеминеру сообщили о подозрении.

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