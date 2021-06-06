В Запорожье, на улице Школьной мужчине стало плохо, поэтому туда вызвали карету скорой. Медики пытались спасти его, но безрезультатно.

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На медиков напали родственники покойного

После того, как работники скорой констатировали смерть мужчины, его родственники начали неадекватно себя вести. Они требовали отдать им тело покойного и обвиняли в его смерти медиков. На место инцидента приехала полиция, которая взялась защищать работников скорой.

На видео заметно, что родственники – представители ромов.

Чтобы убежать от разъяренной толпы, медики сели в гражданскую машину и уехали. Однако родственники устроили за ними настоящую погоню. Пока неизвестно, чем завершилась ситуация.

Реакция пользователи сети

Пользователи соцсети возмутились такой ситуацией.

Что за цирк? Люди умирают, это всегда больно. Но у медиков нет власти над смертью. Бригады СМП – это люди, которых нужно оберегать и ценить, и всячески им помогать.

Такая же ситуация была в Броварах. У цыгана передоз был. Они его мертвого сначала в такси везли в больницу, а потом как узнали что он мертв, два дня кипиш устраивали.

Вот такая работа у медиков... Человек умирает – виновных делают медиков, выживает – благодарят Бога.

В Запорожье родственники покойника напали на медиков: смотрите видео