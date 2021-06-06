У Запоріжжі, на вулиці Шкільній чоловіку стало погано, тому туди викликали карету швидкої. Медики намагалися врятувати його, але безрезультатно.

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На медиків напали родичі покійного

Після того, як працівники швидкої констатували смерть чоловіка, його родичі почали неадекватно поводитися. Вони вимагали віддати їм тіло покійного та звинувачували у його смерті медиків. На місце інциденту приїхала поліція, яка взялася обороняти працівників швидкої.

На відео помітно, що родичі є представниками ромів.

Аби втекти від розлюченого натовпу, медики сіли у цивільну автівку та поїхали. Однак родичі влаштували за ними справжню погоню. Наразі невідомо, чим завершилася ситуація.

Реакція користувачі мережі

Користувачі соцмережі обурилися такою ситуацією.

Що за цирк? Люди вмирають, це завжди боляче. Але медики не мають влади над смертю. Бригади ШМД – це люди, яких потрібно оберігати й цінувати, і всіляко їм допомагати.

Така ж ситуація була в Броварах. У цигана передоз був. А вони його мертвого спочатку в таксі везли в лікарню, а потім як дізналися що він мертвий, два дні кіпіш влаштовували.

Ось така робота у медиків... Людина вмирає – винних роблять медиків, виживає – дякують Богові.

У Запоріжжі родичі небіжчика напали на медиків: дивіться відео