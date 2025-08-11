Укр Рус
11 серпня, 08:07
Під ударом Північ, Південь і Схід: вночі росіяни запустили понад 70 дронів

Дарія Черниш
Основні тези
  • Росія запустила по Україні понад 70 безпілотників, з яких українська ППО збила/подавила 59 дронів типу Shahed і дронів-імітаторів.
  • Атака була здійснена з різних напрямків, є влучання 12 БпЛА на 6 локаціях та падіння уламків на 1 локації.

Росіяни продовжили терор мирного населення України в ніч проти 11 серпня. Окупанти запустили по Україні понад 70 БпЛА.

Про результати роботи української ППО повідомили у Повітряних силах ЗСУ, передає 24 Канал.

Які результати роботи ППО?

З вечора 10 серпня росіяни почали атакували Україну. Загалом окупанти випустили по мирних містах 71 безпілотник. Це як "Шахеди", так і БпЛА-імітатори.

Їх запускали з різних напрямків, а саме з Шаталового, Курського, Міллерового, Приморськ-Ахтарського в Росії.

Станом на 08:00 11 серпня, протиповітряною обороною збито/подавлено 59 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів. За даними ПС, роботу ППО зафіксовано на Півночі, Сході та Півдні України.

Зафіксовано влучання 12 БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації,
– йдеться у повідомленні.

Повітряну атаку ворога відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

До слова, минулої доби росіяни втратили ще тисячу своїх солдатів. Також ЗСУ знищили понад 370 одиниць техніки та озброєння.