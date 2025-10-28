Під завалами можуть бути люди: які наслідки вибуху в багатоповерхівці Хмельницького

У Хмельницькому внаслідок вибуху в багатоповерхівці зруйнована частина будинку. Під завалами можуть бути люди, однак зараз інформації про можливих жертв немає.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Хмельницького міського голову Олександра Симчишина.

Які пошкодження будинку в Хмельницькому після вибуху?

У Хмельницькому близько 15:00 пролунав сильний вибух черех проблеми в газові системі. Побутовий газ підірвався в самій багатоповерхівці, внаслідок чого серйозо зруйнована верхня частина будинку.

За словами мера, про жертв на разі не повідомляється. Щонайменше двоє людей звернулися за медичною допомогою. Однак ще кілька людей можуть бути під завалами. Наразі триває їхній розбір.

Поліція також зазначає, що існує загроза подальшого обвалення будівлі. Міська рада думає про відселення людей у безпечне місце.

Комунальні служби, рятувальники, поліція, медики вже працюють на місці надзвичайної події. Розпочинаємо розбір завалів і інші оперативні заходи,

– зазначив Симчишин.

На місці події рятувальники розгортають намет для допомоги людям.



Рятувальники надаватимуть допомогу людям поблизу в будинку у Хмельницькому / Фото Суспільного

Що відомо про вибух газу в Хмельницькому?