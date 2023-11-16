Взимку буде більше "Шахедів", – Ігнат про підготовку України до можливих атак на енергосистему

З настанням зими Росія може спробувати повторити торішній сценарій та вдарити по енергетичних об'єктах, щоб залишити Україну без електропостачання. Однак цього разу наша держава готується.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що взимку 2023 року Росія буде робити ставку на ударні БпЛА. Дронів-камікадзе буде більше.

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Минулого року у Росії було більше ракет

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов сказав, що, за їхніми даними, Росія накопичила понад 800 високоточних ракет. Ці цифри свідчать про те, що минулого року вони мали значно більшу кількість ракет, ніж мають зараз.

Це не стосується ракет С-300 чи авіаційних ракет (Х-59, Х-32), "Оніксів" тощо. Це стосується ракет Х-101, Х-555. Тому, мабуть, цієї зими буде більше зроблено ставку на ударні БПЛА, їх буде більше,

– написав Юрій Ігнат.

За його словами, минулого року співвідношення було десь 50/50 – тисяча ракет і тисяча "Шахедів". Зараз ми бачимо 500 "Шахедів" за вересень. Він наголосив, що потрібно готуватися до цієї стратегії ворога.

Сили оборони завжди напоготові

Ігнат зауважив, що Повітряні сили та загалом Сили оборони не готуються до обстрілів, а завжди в готовності, 24/7. Він підкреслив, що вони очікують на озброєння, яке обіцяють партнери.

Але бачимо додаткові системи NASAMS, про які оголошував президент.

Є оголошення від наших західних партнерів (ми його вже підтвердили), що в нас є гарні результати бойового застосування на полігоні у Сполучених Штатах зенітних ракетних комплексів "Бук-М1", які переобладнані під американські ракети, що можуть посилити нашу протиповітряну оборону,

– поділився деталями речник.

Він також розповів, що в Україні є дефіцит радянських ракет. Ігнат наголосив, що ми продовжуємо захищати наше небо західними ракетами, але все ж потрібно шукати кроки, шляхи, такі як схрещення радянського з американським.

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