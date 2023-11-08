Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Він зазначив, що це можливо, якщо Україна матиме все, що записано у візії Повітряних сил, передає 24 Канал.

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Що потрібно України для створення "повітряного щита"

Ігнат наголосив, що українці дійсно хочуть мати "повітряний щит", який захистить усіх від абсолютно всіх загроз з неба. Однак він підкреслив, що цю ідею не зможуть в українських реаліях.

Це така країна, як Ізраїль, може собі такий щит дозволити,

– сказав Ігнат.

Крім того, речник розповів, що коли йде масований обстріл різними типами засобів, то навіть славнозвісний ізраїльський щит не може впоратися з усією небезпекою. Водночас Ігнат наголосив, що про потужний "повітряний щит" можна буде говорити, коли наша країна отримає все те, що хоче в перспективній моделі Повітряних сил.

"ЇЇ ухвалили ще до війни й там прописано, якою має бути протиповітряна оборона", – наголосив він.

До того ж Ігнат запевнив, що готовність Повітряних сил до небезпек з неба є постійною. За його словами, у нашої держави все що є, стоїть на кону, і Україна не тримає в запасі якісь зенітні системи.

Як зараз захищений Київ

Юрій Ігнат під час свого брифінгу у Media Center Ukraine – Ukrinform наголосив, що зачіпати теми для обговорення, яке місто більше захищене у плані протиповітряної оборони, доволі небезпечно.

У нас вся Україна захищена так чи інакше, безумовно Київ, як центр нашої держави, як серце країни завжди під прицілом ворога. Тому де ворог спрямовує більше атак, там буде більше захисту,

– зауважив речник.

Він наголосив, що наразі ворог атакує саме міста-мільйонники, де працюють різні підприємства, які ворог хоче уразити, в тому числі й інфраструктуру.

"Росіяни не лише по військових об'єктах бʼють, а й по об'єктах інфраструктури, нашої економіки, паливно-енергетичного сектору, портовій інфраструктурі, по зерносховищах, це все те, що ворог хоче уразити, для того, щоб зламати країну зсередини, зламати український спротив", – розповів Ігнат.

Наостанок він наголосив, що Київ, де розташовані всі державні інституції, Національний банк України, урядові організації тощо дуже цікавить ворога. Однак Повітряні сили намагаються забезпечити протиповітряною обороною всі регіони нашої держави й роблять це тоді, коли надходять нові комплекси.