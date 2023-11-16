Зимой будет больше "Шахедов", – Игнат о подготовке Украины к возможным атакам на энергосистему

С наступлением зимы Россия может попытаться повторить прошлогодний сценарий и ударить по энергетическим объектам, чтобы оставить Украину без электроснабжения. Однако на этот раз наше государство готовится.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат считает, что зимой 2023 года Россия будет делать ставку на ударные БПЛА. Дронов-камикадзе будет больше.

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В прошлом году у России было больше ракет

Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сказал, что, по их данным, Россия накопила более 800 высокоточных ракет. Эти цифры свидетельствуют о том, что в прошлом году они имели значительно большее количество ракет, чем сейчас.

Это не касается ракет С-300 или авиационных ракет (Х-59, Х-32), "Ониксов" и т.д. Это касается ракет Х-101, Х-555. Поэтому, видимо, этой зимой будет больше сделана ставка на ударные БПЛА, их будет больше,

– написал Юрий Игнат.

По его словам, в прошлом году соотношение было где-то 50/50 – тысяча ракет и тысяча "Шахедов". Сейчас мы видим 500 "Шахедов" за сентябрь. Он подчеркнул, что нужно готовиться к этой стратегии противника.

Силы обороны всегда готовы

Игнат отметил, что Воздушные силы и в целом Силы обороны не готовятся к обстрелам, а всегда готовы, 24/7. Он подчеркнул, что они ожидают вооружения, которое обещают партнеры.

Но мы видим дополнительные системы NASAMS, о которых объявлял президент.

Есть объявления от наших западных партнеров (мы его уже подтвердили), что у нас есть хорошие результаты боевого применения на полигоне в Соединенных Штатах зенитных ракетных комплексов "Бук-М1", которые переоборудованы под американские ракеты, которые могут усилить нашу противовоздушную оборону,

– поделился деталями спикер.

Он также рассказал, что в Украине есть дефицит советских ракет. Игнат подчеркнул, что мы продолжаем защищать наше небо западными ракетами, но все же нужно искать шаги, пути, такие как скрещивание советского с американским.

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